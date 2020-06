Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με τον ΥΠΕΞ των ΗΑΕ

Όλα τα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας των δύο ανδρών...

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπντουλάχ Μπιν Ζάιντ είχε χθες ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν τα περιφερειακά ζητήματα, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Παράλληλα, στη μεταξύ τους συνομιλία δόθηκε έμφαση και στις εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη.