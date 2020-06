Πολιτική

Αναστασιάδης: Αν χρησιμοποιήσουμε όπλα θα έρθει το τέλος του Κυπριακού Ελληνισμού

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές απειλές, την αστάθεια στον χώρο της ΝΑ Μεσογείου, καθώς και στην επίσκεψη Μπορέλ στην Κύπρο.

«Εάν θεωρήσουμε ότι μπορούμε στρατιωτικά να δώσουμε μάλλον λύση μέσα από την στρατικοποίηση, αυτό θα είναι το τέλος του Κυπριακού Ελληνισμού, κάτι που δεν το επιθυμώ» δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδης, μιλώντας στην εκπομπή Φάκελοι του ΡΙΚ, η οποία θα μεταδοθεί την Τετάρτη 1η Ιουλίου.

«Αυτό δεν είναι μια νότα απαισιοδοξίας ή παράδοσης, το αντίθετο. Οφείλεις να γνωρίζεις τις πραγματικότητες για να επιλέγεις τα όπλα», δήλωσε ο ΠτΔ, τονίζοντας ότι τα μόνα όπλα που χρησιμοποιεί η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αυτά που αντλεί από τον χώρο της διπλωματίας.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές απειλές, την αστάθεια στον χώρο της ΝΑ Μεσογείου, καθώς και στην επίσκεψη του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ στην Κύπρο.

«Η εδώ παρουσία του κου Μπορέλ δεν είναι παρά η επιβεβαίωση ότι προβληματίζονται οι Ευρωπαίοι εταίροι πώς και με ποιον τρόπο είναι δυνατόν να ενεργήσουν προς αποφυγή μιας ανεπιθύμητης κρίσης σε περιοχή μάλιστα που καθορίζεται και ως σύνορα της ΕΕ».

Σε συνάντηση που είχε την Πέμπτη το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, εξέφρασε τη δέσμευση της ΕΕ στη συνέχιση της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα, την οποία και η ΕΕ καταδικάζει.

«Οι ανησυχίες της Κύπρου είναι και ανησυχίες της ΕΕ», δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ, στέλνοντας μήνυμα ισχυρής αλληλεγγύης από την Λευκωσία ενώ εξέφρασε τη δέσμευση της ΕΕ στη συνέχιση της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα.

Τόνισε, πως η εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων εντός της κυπριακής ΑΟΖ αποτελούν αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να αποστέλλει σαφή μηνύματα προς την Άγκυρα, για σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας, ασκώντας πιέσεις για άμεσο τερματισμό των τουρκικών παραβιάσεων και επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα», είπε, σημειώνοντας ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα θα μεταφέρει ο ίδιος προσωπικά στην Άγκυρα.

Όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού, ο κος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, ως καταλυτικό στοιχείο.

Όπως εξήγησε, αυτό δημιουργείται όταν η μικρότερη αριθμητικά κοινότητα δεν προσπαθεί να επιβληθεί στην μεγαλύτερη. «...Όταν η λύση ή οι πρόνοιες της λύσης θα δίνουν ένα λειτουργικό κράτος και δεν θα δημιουργούν την αγωνία ότι την επομένη θα καταρρεύσει. Είναι ο χρόνος που λέμε, αλλά γιατί περνά ο χρόνος; Γιατί απλούστατα προηγούνται ή τίθενται ως προϋπόθεση οι αξιώσεις της Τουρκίας, όχι των Τ/κ και αυτό είναι το πλέον επιβαρυντικό», κατέληξε.

Την ίδια στιγμή, στην συνέντευξη του, ο Ν. Αναστασιάδης υποστήριξε ότι η Τουρκία μετατρέπει σε προτεκτοράτο τα κατεχόμενα με βάσεις, με εγγυήσεις και με γεγονότα που παρακολουθούμε στην κατεχόμενη περιοχή, όχι μεταξύ της Τ/κ κοινότητας και της Τουρκίας, αλλά ορθότερα εις βάρος της Τ/κ κοινότητας. Ενώ όπως είπε, πλήττει και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων με την εισβολή της στη θάλασσα.

Ελληνική Λύση: Οι Έλληνες επιβίωσαν μόνον όταν έπιασαν τα όπλα

Τις δηλώσεις του Προέδρου Αναστασιάδη σχολιάζει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση. "Ο πρόεδρος της Κύπρου υποστήριξε πως θα έρθει το τέλος του κυπριακού ελληνισμού αν πιάσουμε τα όπλα! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ τον καλεί να διαβάσει ιστορία. Οι Έλληνες επιβίωσαν μόνον όταν έπιασαν τα όπλα! Και όταν χάνεις κάτι με αίμα, το ξανακερδίζεις μόνο με αίμα. Ειδικά για την Κύπρο, εάν οι Έλληνες δεν είχαν πιάσει τα όπλα για να σταματήσουν τους βαρβάρους εισβολείς, σήμερα ο κύριος Αναστασιάδης δεν θα είχε κράτος να προεδρεύσει", αναφέρεται στην ανακοίνωση.