Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Ισχυρή δόνηση καταγράφηκε κοντά στα παράλια της Τουρκίας. Αισθητός και στα ελληνικά νησιά.

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε, το πρωί της Παρασκευής, κοντά στα παράλια της δυτικής Τουρκιας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ και σημειώθηκε 38 χλμ βορειοανατολικά της πόλης Μανίσα και 71 χλμ βορειοανατολικά της Σμύρνης..Ο σεισμός είχε βάθος μόλις 10 χλμ.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίερα αισθητή στα παράλια της Λέσβου και της Χίου.

Μετά την αρχική δόνηση σημειώθηκε μετασεισμός 3,2 Ρίχτερ.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο κατέγραψε αρχικά τη σεισμική δόνηση στα 5,6 Ρίχτερ, ωστόσο αναθεώρησε την εκτίμηση στα 5,2 Ρίχτερ.