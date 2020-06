Life

Σοφία Βογιατζάκη: το Instagram, τα κιλά της καραντίνας και ο... γάμος (βίντεο)

Η κωμική ηθοποιός μίλησε για όλους και για όλα στο "Πρωινό". Γιατί δεν παντρεύτηκε, με ποιους ζει στο σπίτι της, πώς πέρασε την καραντίνα και ποια η σχέση της με το Instagram.