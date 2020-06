Τεχνολογία - Επιστήμη

Η Space Hellas επικεφαλής ευρωπαϊκού έργου στην κυβερνοάμυνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικεφαλής σύμπραξης 15 φορέων η Space Hellas , για ένα νέο φιλόδοξο έργο έρευνας και ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προς χρηματοδότηση την πρόταση που υπέβαλε η Space Hellas, ως επικεφαλής σύμπραξης 15 φορέων, για ένα νέο φιλόδοξο έργο έρευνας και ανάπτυξης, με τον τίτλο PANDORA: Cyber Defence Platform for Real-Time Threat Hunting, Incident Response and Information Sharing.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το PANDORA είναι ένα από τα πρώτα 16 έργα που εντάσσονται στο EDIDP (European Defense Industrial Development Programme), το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για συγχρηματοδότηση έργων R&D στον τομέα της άμυνας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 7,6 εκατ. ευρώ και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 6,8 εκατ. ευρώ.

Σκοπός του PANDORA είναι η ανάπτυξη ενός ανοιχτού συστήματος λογισμικού για την ανίχνευση και αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία τερματικών (endpoint protection) και την ανταλλαγή πληροφοριών (threat intelligence sharing).

Η κοινοπραξία του PANDORA, της οποίας η Space Hellas είναι συντονιστής, απαρτίζεται από αμυντικές βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα από οκτώ ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

Συγκεκριμένα, οι φορείς είναι: Thales Hellas, Infili Technologies, Orion Innovations (Ελλάδα), Ubitech (Κύπρος), Naval Group, Gatewatcher (Γαλλία), GMVIS SkySoft, INESC TEC, CINAMIL (Πορτογαλία), CTTC (Ισπανία), AIT (Αυστρία), ΗM EI, CyberServices (Ουγγαρία), Thales Belgium, NVISO (Βέλγιο).

Η ελληνική συμμετοχή στο έργο ανέρχεται στο 38% επί του προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι η τεχνολογική λύση του PANDORA απευθύνεται πρωτίστως σε κυβερνητικούς φορείς στον τομέα της άμυνας, ενώ καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της πρότασης, αλλά και του έργου εν γένει, είναι η ενεργός υποστήριξή του από τα Υπουργεία Εθνικής 'Αμυνας της Ελλάδας και της Κύπρου, τα οποία συμμετέχουν στο PANDORA, όχι μόνο ως τελικοί χρήστες/αποδέκτες, αλλά και ως συγχρηματοδότες. Το PANDORA έχει εξάλλου άμεση συνάφεια με το διακρατικό έργο «Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform (CTISP)» το οποίο εκτελείται στο πλαίσιο του προγράμματος PESCO και συντονίζεται από τη Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ.