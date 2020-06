Κοινωνία

Το σποτ της ΕΛΑΣ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (βίντεο)

Κεντρικό σύνθημα «Γύρνα την πλάτη στα ναρκωτικά , σκέψου το μέλλον σου».

Η Ελληνική Αστυνομία δημιούργησε ένα σποτ με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών.

Με σύνθημα «Σκέψου τη ζωή σου» το σποτ μιλά για ενημέρωση, βοήθεια και προτρέπει τους νέους να μιλήσουν για το πρόβλημα.

"Είμαστε εδώ για εσένα", τονίζεται στο σποτάκι της ΕΛ.ΑΣ, που είναι διαθέσιμο στον λογαριασμό της στο YouTube.