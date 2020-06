Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: στο ζήτημα της δημόσιας υγείας δεν κάνουμε εκπτώσεις

Ο Νίκος Χαρδαλιάς άρχισε ένα οδοιπορικό επισκέψεων και αυτοψιών και στα 18 αεροδρόμια της χώρας, ξεκινώντας από τη Ζάκυνθο...

«Πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο βρίσκεται το ζήτημα της δημόσιας υγείας. Ένα ζήτημα, στο οποίο δεν κάνουμε εκπτώσεις και ένα ζήτημα που περιβάλλει κάθε μας κίνηση και σε αυτήν τη φάση, στο άνοιγμα των συνόρων και των πτήσεων εξωτερικού». Αυτό το μήνυμα έστειλε από την Ζάκυνθο προς όλους ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος επιθεώρησε από κοντά την τήρηση των μέτρων προστασίας των επιβατών στον Διεθνή Αερολιμένα Ζακύνθου.

Τον κ. Χαρδαλιά υποδέχθηκαν ο βουλευτής Ζακύνθου της ΝΔ Διονύσης Ακτύπης, ο δήμαρχος, Νικήτας Αρετάκης, ο αντιπεριφερειάρχης, Γιώργος Στασινόπουλος, η υπεύθυνη Πολιτικής Προστασίας, Μαρία Μουζάκη, ο διευθυντής και στελέχη της Fraport στο αεροδρόμιο. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας λίγο μετά τις 8:30 στο νησί και παραβρέθηκε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς, τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη διοίκηση του αεροδρομίου. Αμέσως μετά, ο κ. Χαρδαλιάς προχώρησε σε αυτοψία στους χώρους του αεροδρομίου, συνοδευόμενος από τον διευθυντή, Νίκο Βιτζηλαίο.

«Αρχίσαμε ένα οδοιπορικό επισκέψεων και αυτοψιών και στα 18 αεροδρόμια και ξεκινώντας από τη Ζάκυνθο έγινε μία τεχνική σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες για το ασφαλές άνοιγμα των πτήσεων εξωτερικού από την 1η Ιουλίου, θα είμαστε έτοιμοι», τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι «θα υπάρχουν υγειονομικές ομάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που έρχονται την Κυριακή, σε συνεργασία με τη διοίκηση του αεροδρομίου και με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα είναι η ομάδα που θα διαχειριστεί όλον αυτόν τον κόσμο. Τα δείγματα που θα παίρνονται θα είναι δειγματοληπτικά. Στη Ζάκυνθο θα γίνονται 250 δείγματα ημερησίως, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι, με τον πιο σύγχρονο τρόπο, ότι θα μπορούμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται. Ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος με όλα τα μέσα που διαθέτει για να γίνεται με υποδειγματικό τρόπο αυτή η διαδικασία».