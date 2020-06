Πολιτική

Νέα πρόκληση Ακάρ: Ελάτε να συζητήσουμε, αλλιώς θα στεναχωρηθείτε

Απειλές για σε Ελλάδα, Κύπρο και Αγγλία εξαπολύει εμμέσως ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.

Σε διάλογο για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο κάλεσε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, απειλώντας όσους προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα στην περιοχή, χωρίς να λάβουν υπόψη την Τουρκία, θα στεναχωρηθούν.

«Θα προστατεύσουμε σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα και το δίκιο μας», είπε χαρακτηριστικά ο Χουλουσί Ακάρ, σημειώνοντας ότι, η Τουρκία επαναλαμβάνει με υπομονή το αίτημα της για διάλογο προς τους συνομιλητές της.

«Σας λέμε ελάτε να καθίσουμε, να τα βρούμε, να συζητήσουμε. Μην περάσει από το μυαλό σας η δημιουργία τετελεσμένων χωρίς εμάς, θα λυπηθείτε», τόνισε ο Ακάρ.

Ακολούθως, αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Τούρκος υπουργός απηύθυνε και δεύτερη προειδοποίηση, υπογραμμίζοντας: «Στο Κυπριακό να κάτσετε ήσυχα, μην επιχειρήσετε τετελεσμένα κλπ. Είμαστε εγγυητές, οι άλλες χώρες, η Ελλάδα και η Αγγλία, είναι δικό τους θέμα αν θα χρησιμοποιήσουν αυτό το δικαίωμά, εμείς όμως θα το χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στους ομογενείς μας εκεί».

«Όλοι έχουν καταλάβει ότι προχωράμε σε γεωτρήσεις και όποιος δεν το έχει καταλάβει, υπάρχει και η νομική διαδικασία», διαμήνυσε, τέλος, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.