Κικίλιας από ΚΕΘΕΑ: Το Υπουργείο Υγείας και οι δομές του στηρίζουν τους μαχητές της ζωής (εικόνες)

Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων και Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, το Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων και Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας «το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης για κρατούμενους και αποφυλακισμένους χρήστες ναρκωτικών.

Στο Κέντρο Υποδοχής παραπέμπονται αποφυλακιζόμενοι χρήστες που έχουν συμμετάσχει σε θεραπευτικό πρόγραμμα εντός φυλακής, ενώ μπορεί να αποταθεί και κάθε αποφυλακισμένος χρήστης, ανεξάρτητα από το αν έχει συμμετάσχει σε θεραπευτικό πρόγραμμα στη διάρκεια έκτισης της ποινής του.

Για όσους δεν διαθέτουν στέγη ή προέρχονται από περιοχές εκτός Αττικής, υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας στον ξενώνα του προγράμματος. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα θεραπείας και φιλοξενίας σε εξαρτημένες μητέρες και τα παιδιά τους».

Ο κ. Κικίλιας περιηγήθηκε στους χώρους της δομής, συνομίλησε με εργαζόμενους και τους ωφελούμενους του προγράμματος και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που βρέθηκα σε αυτή τη δομή του ΚΕΘΕΑ για νέους ανθρώπους που έχουν αποφυλακιστεί και είναι στην πορεία της αποτοξίνωσης και της επανένταξης.

Μίλησα μαζί τους, ήταν πολύ συγκινητικά. Είναι αγωνιστές και μαχητές της ζωής. Σε όλα αυτά τα παιδιά, σε όλους τους νέους ανθρώπους θέλω να στείλω ένα μήνυμα: το Υπουργείο Υγείας, οι δομές του ΚΕΘΕΑ, του ΟΚΑΝΑ, του 18ΑΝΩ, τους στηρίζουν και δίνουν τη μάχη μαζί τους.

Έχει αξία αυτή η μάχη, γιατί έχει αξία η ανθρώπινη ζωή.

Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο ΚΕΘΕΑ, που δουλεύουν σε όλες τις δομές μας, στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις, όπως και η Πολιτεία, αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους στην πολύ δύσκολη προσπάθεια που κάνουν.

Έτσι πρέπει να είναι ένα Κράτος και μια οργανωμένη Πολιτεία. Δείχνει το σημείο στο οποίο έχει φτάσει και τον πολιτισμό του, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στους ανθρώπους που δεν έχουν ή που δεν μπορούν και χρειάζονται στήριξη και βοήθεια.»