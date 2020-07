Παράξενα

Ολλανδία: Εργοστάσιο σοκολάτας, ίδιο με της ταινίας

Η μονάδα του ιδιόρρυθμου "Γουίλι Γουόνκα" παίρνει "σάρκα και οστά", ζωντανεύοντας το σκηνικό της ταινίας "Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας".

Ένα εργοστάσιο σοκολάτας τύπου Γουίλι Γουόνκα, του εμβληματικού ιδιόρυθμου ιδιοκτήτη της ομώνυμης σοκολατοβιομηχανίας, από το βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ «Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο Σοκολάτας» δημιουργείται στην πόλη Ζάανταμ, στην Ολλανδία, 18 χιλιόμετρα βόρεια του Άμστερνταμ.

Η αρχιτεκτονική εταιρεία SeARCH με έδρα το Άμστερνταμ συνεργάστηκε με τη σοκολατοβιομηχανία Tony's Chocolonely για τη δημιουργία του Tony's Chocolonely Chocolate Circus, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Το θεματικό πάρκο θα έχει προφανώς τρία κτίρια, ένα εκ των οποίων θα φιλοξενήσει ένα roller coaster.

Το πρότζεκτ για το Chocolate Circus ανακοινώθηκε αρχικά από την Tony's Chocolonely το 2018, αλλά τα σχέδια δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα.

Αν και ο σχεδιασμός σίγουρα είναι περίεργος – θυμίζει το εργοστάσιο της ταινίας «Willy Wonka and the Chocolate Factory» κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματος του Ρόαλντ Νταλ - δυστυχώς δεν θα υπάρχει ποτάμι σοκολάτας.

Τα σχέδια για το roller coaster περιλαμβάνουν έναν ελιγμό μέσω ενός κόκκινου υπόστεγου, αλλά το τρενάκι δεν θα εισέρχεται μέσα στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στο εργοστάσιο περπατώντας και να μαθαίνουν ό, τι έχει σχέση με τη σοκολάτα, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων και ζητημάτων της σοκολατοβιομηχανίας.

Η εταιρεία Tony's Chocolonely ιδρύθηκε αρχικά το 2005 με αποστολή να «τερματίσει τη δουλεία στις φυτείες κακάου» αναφέρει η Daily Mail. Συνεργάζεται με αγροτικούς συνεταιρισμούς για να προμηθεύεται κόκκους κακάου απευθείας από τους αγρότες σε υψηλότερη τιμή, ενώ επενδύει επίσης στη γεωργία και την κατάρτιση, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας.

Στο θεματικό πάρκο θα εργάζονται 600 υπάλληλοι και θα δέχεται περισσότερους από 500.000 επισκέπτες ετησίως, σύμφωνα με τη Daily Mail. Το πρότζεκτ θα κοστίσει περίπου 105 εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της New York Post.