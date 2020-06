Πολιτική

Πολιτική αντιπαράθεση και “τριγμοί” στον ΣΥΡΙΖΑ για το ντοκουμέντο Παππά - Μιωνή

Ο Τσίπρας κράτησε αποστάσεις από τον Παππά, ενώ μαίνεται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Νερό στον μύλο» της αντιπαράθεσης έριξε το mea culpa του Νίκου Παππά για το ύφος του, στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά αποστάσεις από τον πρώην υπουργό, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μετατρέψει την πολιτική ζωή σε βούρκο.

Ο Αλέξης Τσίπρας κράτησε αποστάσεις από τον Νίκο Παππά βλέποντας αστοχίες που έβαλαν σε θέση απολογίας τον ΣΥΡΙΖΑ.



«Δεν έχω καμία αμφιβολία για την εντιμότητα των στελεχών μας, τα οποία σε όλες τις περιστάσεις έχουν αποδείξει την ανιδιοτέλεια τους. Από εκεί και πέρα ο καθένας μας πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί για λάθη, παραλήψεις ή αστοχίες. Όχι απλά για να πάμε παρακάτω. Αλλά για να μην τα επαναλάβουμε», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την ομιλία του στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Με τον Νίκο Παππά να αναφέρει πως

«λάθη ύφους και ουσίας, έδωσαν αφορμή για επιθέσεις εναντίον μας. Και αναλαμβάνω γι’ αυτό την ευθύνη».

Αντιπαράθεση για το θέμα ξέσπασε και στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα». «Δεν θα σβήσουμε με μια μονοκοντυλιά την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά μέσα εκεί υπάρχουν ανήθικοι, αλήτες», είπε ο Κωνστανίνος Μπογδάνος με τον Χρήστο Γιαννούλη να του απαντά: «τι λέτε ; έχετε ρημάξει την χώρα και μιλάτε για αλητεία;»

Ωστόσο, την ίδια ώρα, επιμένει στην πολεμική του εναντίον της εισαγγελέως διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «αν σκεφτείτε ότι θα ξεκινήσουμε την έρευνα σήμερα και χάσαμε 3 χρόνια που ασχολιόμασταν με σαπουνόφουσκες, δεν έχει ευθύνη η Τουλουπάκη που η Novartis πληρώνει στην Αμερική και στην Ελλάδα μηδέν; Δεν έχει ευθύνη που δεν έκανε την δουλειά της αλλά έκανε τα παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ;”

«Όσο κι αν θέλουν να καλυφθούν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο που πετυχαίνουν είναι να αποκαλύπτονται περισσότερο. Ο κ. Τσίπρας γνώριζε και γνωρίζει για τον κ. Καμμένο, τον κ. Παππά, τον κ. Παπαδημούλη, τον κ. Παπαγγελόπουλο. Και όμως συνεχίζει να τους καλύπτει. Προφανώς γιατί η πολιτική ευθύνη είναι δικιά του», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης.

Παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις συνομιλίες Παππά- Μιωνή

Στον Άρειο Πάγο προσήλθαν σήμερα η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, μαζί με τον υπεύθυνο του τομέα Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Φώτη Κουβέλη, και κατέθεσαν αναφορά για την ηχογραφημένη συνομιλία του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή με τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά.

Τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησαν από τον εισαγγελέα ΑΠ Βασίλη Πλιώτα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια σε σχέση την ηχογραφημένη συνομιλία, κάνοντας λόγο για παράνομο αποδεικτικό μέσο.

Μεταξύ των άλλων, υποστήριξαν ότι εν αγνοία και χωρίς τη συναίνεση του συνομιλητή απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία η καταγραφή και επισήμαναν μια σειρά νομικών λόγων που δεν μπορεί η συγκεκριμένη συνομιλία να υπαχτεί στην εξαίρεση που ορίζει ο νόμος.

Κατά την έξοδό τους από το Άρειο Πάγο με δηλώσεις τους ζήτησαν να κινηθεί η Δικαιοσύνη ώστε να μην γίνει η χώρα, μια χώρα κασέτας και μια χώρα παρακρατικών συμπεριφορών που θα θεωρούνται φυσιολογικές.

Ακόμη, ο κ. Κουβέλης αναφέρθηκε και στο θέμα του συμβιβασμού Novartis-ΗΠΑ ύψους 347 εκατ. δολαρίων, τονίζοντας πως η Ελλάδα θα πρέπει να διεκδικήσει αντίστοιχη αποζημίωση, ενώ η κ. Γεροβασίλη χαρακτήρισε κόλαφο την απόφαση συμβιβασμού.