Πολιτική κόντρα μετά το κλείσιμο της υπόθεσης Novartis στις ΗΠΑ

«Φούντωσε» η πολιτική κόντρα μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που έφερε το κλείσιμο της υπόθεσης στις ΗΠΑ.

Έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό στις ΗΠΑ η έρευνα για τις αθέμιτες πρακτικές της Novartis. Η Novartis θα καταβάλει στις αμερικανικές Αρχές 347 εκατομμύρια δολάρια, για αθέμιτες πρακτικές στην αγορά του φαρμάκου την περιοχή 2012-2015, με το μεγαλύτερο μέρος τους να αφορά στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι τοπικές θυγατρικές ή οι θυγατρικές της Novartis ή της πρώην θυγατρικής της Alcon Inc. συμμετέχουν σε σχέδια για την πραγματοποίηση καταχρηστικών πληρωμών ή την παροχή προνομίων σε δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους υγείας στη Νότια Κορέα, το Βιετνάμ και την Ελλάδα σε αντάλλαγμα τη συνταγογράφηση ή τη χρήση προϊόντων Novartis ή Alcon.

Η ίδια η εταιρία επισημαίνει πως «…υπογραμμίζεται ότι η σημερινή συμφωνία δεν περιλαμβάνει ισχυρισμούς σχετικά με φερόμενη δωροδοκία πολιτικών στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό συμβαδίζει με την εσωτερική έρευνα της Novartis».

Η δημοσιοποίηση της συμφωνίας προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση στην Ελλάδα.

O Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας έκανε σαφές ότι, «η κυβέρνηση διερευνά κάθε τρόπο αποζημίωσης του ελληνικού Δημοσίου». «Τι έχουν να πουν τώρα, οι "μαγαζάτορες" του ΣΥΡΙΖΑ και οι πλασιέ των δήθεν αποκλειστικών για τις έρευνες του FBI; Θα ζητήσουν συγγνώμη; Το σκάνδαλο Novartis ως προς το ιατρικό σκέλος, υπήρχε όπως από την αρχή υποστήριζε η ΝΔ. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε στην άκρη το πραγματικό σκάνδαλο για να στήσει μια πολιτική σκευωρία. Οι ευθύνες όσων εξύφαναν την πολιτική σκευωρία διερευνώνται», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΝΔ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται το ενημερωτικό δελτίο του δικαστηρίου του Νιου Τζέρσι στο οποίο οι δυο Έλληνες προστατευόμενοι μάρτυρες, φέρονται να αναφέρουν πως συμμετείχαν με άλλους σε παράνομη δράση με σκοπό.

«Τα 310 εκ. ευρώ αφορούν αποκλειστικά και μόνο την παράνομη δραστηριότητα της στην Ελλάδα, παραδεχόμενη πως διέφθειρε αξιωματούχους για να επηρεάσει τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης και υγειονομικών υπηρεσιών την περίοδο 2012-2015, δηλαδή την περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά. Πρόκειται για απόφαση-κόλαφο που ισοπεδώνει όλη την προπαγάνδα περί σκευωρίας στο σκάνδαλο Novartis», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η προσπάθεια της ΝΔ μέσα στον πανικό της να θολώσει τα νερά είναι τραγελαφική. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λογοδοτήσουν», τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης.

Το βασικό ζήτημα είναι βέβαια αν από αυτές τις παράνομες πρακτικές προκύπτει ζημία του Ελληνικού Δημοσίου κι αν η χώρα μας θα αποζημιωθεί όπως το πέτυχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Κίνημα Αλλαγής: Στο κενό η άθλια κατασκευή του ΣΥΡΙΖΑ

Για «οριστική ταφόπλακα» στη «σκευωρία του ΣΥΡΙΖΑ» κάνει λόγο το Κίνημα Αλλαγής, σχολιάζοντας μέσω ανακοίνωσης το κλείσιμο της υπόθεσης στις ΗΠΑ.

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός της Novartis και οι ανακοινώσεις των αμερικανικών αρχών, ότι καμία εμπλοκή πολιτικών προσώπων δεν υπήρξε, βάζουν οριστικά ταφόπλακα στην σκευωρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Έπεσε στο κενό, η άθλια κατασκευή του ΣΥΡΙΖΑ και του παραδικαστικού κυκλώματος που έστησε με την βαθειά δεξιά.

Δεν περιμένουμε να ζητήσουν συγνώμη από αυτούς που κατασυκοφάντησαν. Δεν έχουν αλλάξει στο παραμικρό. Τους αφήνουμε να αυτογελοιοποιούνται με τις ανακοινώσεις τους.

Ο λαός θα τους κρίνει. Και αυτοί που πρωτοστάτησαν στο παραδικαστικό θα απολογηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

ΚΚΕ: Τέτοιου είδους συμβιβασμοί δεν αποτυπώνουν την αλήθεια

Τη συμφωνία για εξωδικαστικό συμβιβασμό και το κλείσιμο της υπόθεσης σχολίασε μέσω ανακοίνωσης και το ΚΚΕ:

Τέτοιου είδους εξωδικαστικοί συμβιβασμοί αποτελούν στην ουσία “deal” μεταξύ κρατών και μεγάλων εταιρειών. Ούτε αποτυπώνουν την αλήθεια ούτε πολύ περισσότερο αποδεικνύουν την έκταση και τους πραγματικούς υπεύθυνους των σκανδάλων.

Απ’ αυτή την άποψη η προσπάθεια της ΝΔ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστούν δικαιωμένοι απ’ αυτήν την εξέλιξη υπηρετεί το γνωστό αποπροσανατολιστικό δικομματικό καβγά και τη συγκάλυψη της μπόχας που αναδύουν τα πάρε – δώσε με μεγαλοεπιχειρηματίες που όλες οι κυβερνήσεις είχαν.

Τσοβόλας: Η συμφωνία ΗΠΑ-NOVARTIS δικαιώνει τον Δ. Παπαγγελόπουλο

Ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, Δημήτρη Τσοβόλας, σε σημερινή δήλωσή του αναφέρει ότι ο εντολέας του «δικαιώνεται μέσα από αυτήν τη συμφωνία ΗΠΑ-NOVARTIS».

Ακολουθεί το κείμενο της δήλωσης του κ. Τσοβόλα:

«Η ΝΔ και τα παπαγαλάκια της έσπευσαν να παραποιήσουν το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας, που αποδίδει τεράστιες ευθύνες στις κυβερνήσεις των ετών περίπου 2012 και περίπου 2015.

Αντί να νοιώσουν ντροπή και να σιωπήσουν, αφού οι ΗΠΑ εισπράττουν περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια για δωροδοκίες και δωροληψίες που διαπράχθηκαν από την NOVARTIS HELLAS στη χώρα μας, αυτοί χαρακτηρίζουν την όλη υπόθεση ως σκευωρία και συγκαλύπτουν το σκάνδαλο NOVARTIS, αποφεύγοντας να διεκδικήσει η χώρα μας αυτά που δικαιούται.

Συγκεκριμένα, στη συμφωνία αυτή αναγνωρίζει η NOVARTIS ότι μαζί με τη NOVARTIS HELLAS και άλλους γνωστούς και αγνώστους, οι οποίοι συνειδητά και εσκεμμένα συνενώθηκαν, συνωμότησαν, συνασπίστηκαν και συμφώνησαν μαζί και μεταξύ τους να διαπράξουν αδίκημα κατά των ΗΠΑ ως εξής:

Ευρισκόμενοι στο έδαφος των ΗΠΑ, μέσω των εργαζομένων και των πρακτόρων της, διέπραξαν διεφθαρμένες πράξεις σε συνέχεια μιας προσφοράς, πληρωμής, υπόσχεσης για πληρωμή και εξουσιοδότησης για την παροχή οτιδήποτε αξίας σε αλλοδαπό αξιωματούχο και σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γνωρίζοντας ότι όλα ή ένα μέρος αυτών των χρημάτων και πραγμάτων αξίας θα ήταν, όπως και είχαν προσφερθεί, δοθεί και υποσχεθεί σε αλλοδαπό αξιωματούχο με σκοπό -μεταξύ άλλων- Ι. να επηρεάσουν πράξεις και αποφάσεις του άνω αλλοδαπού αξιωματούχου υπό την επίσημη ιδιότητά του… ΙΙ. να εξασφαλίσουν οποιοδήποτε παράνομο πλεονέκτημα και ΙII. να παρακινήσουν τον ως άνω ξένο αξιωματούχο να χρησιμοποιήσει την επιρροή του εντός μιας ξένης κυβέρνησης (δηλαδή της ελληνικής κυβέρνησης), ως εκ τούτου να τροποποιήσουν και να επηρεάσουν ενέργειες και αποφάσεις τής ως άνω κυβέρνησης και οργανισμών και οργάνων της, προκειμένου να βοηθήσουν τη NOVARTIS HELLAS στην απόκτηση και τη διατήρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για αυτή και με αυτή ή να κατευθύνουν επιχειρηματική δραστηριότητα προς την NOVARTIS HELLAS.

Αλήθεια, στο ανωτέρω περιεχόμενο δεν βρίσκει η ΝΔ και τα παπαγαλάκια της στα ΜΜΕ ανάμιξη κυβερνητικών παραγόντων; Τι θα περίμεναν να γράψουν ονόματα αξιωματούχων και κυβερνητικών παραγόντων, πράγμα που είναι θέμα της εσωτερικής ελληνικής δικαστικής διερεύνησης;

Και λίγη αλήθεια προς την ελληνικό λαό δεν βλάπτει. Ο κ. Παπαγγελόπουλος δικαιώνεται μέσα από αυτήν τη συμφωνία ΗΠΑ-NOVARTIS. Η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ είναι βαριά εκτεθειμένοι για την προσπάθειά τους να συγκαλύψουν το σκάνδαλο NOVARTIS HELLAS με αποπροσανατολισμό των δικαστικών ερευνών και με απαράδεκτη προσπάθεια τρομοκράτησης των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών επί δύο συνεχή έτη.

Επιτέλους, θα πρέπει η Ελλάδα να αφήσει τη Δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της και να διεκδικήσει από τη NOVARTIS HELLAS, χωρίς άλλη καθυστέρηση, αυτά που δικαιούται και είναι αποδεδειγμένα».