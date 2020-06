Αθλητικά

Πυγμαχία: Θετικός στον κορονοϊό o Ρομπέρτο Ντουράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O θρυλικός πυγμάχος προσβλήθηκε από τον ιό και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Ο θρυλικός Ρομπέρτο Ντουράν, γνωστός στην ιστορία της παγκόσμιας πυγμαχίας ως ο αθλητής με «χέρια από πέτρα», ανακοίνωσε πως προσβλήθηκε από τον ιό COVID-19.

Ο 69χρονος, πλέον, Παναμέζος, λαϊκός ήρωας στη χώρα του, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της πόλης του Παναμά, χωρίς να έχει διασωληνωθεί, σε καλή κατάσταση.

Ο Ντουράν αποσύρθηκε το 2001 και θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του αθλήματος. Ηταν στα ρινγκ για τέσσερις δεκαετίες και κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες. Συνολικά είχε στο ενεργητικό του 103 νίκες, 70 από τις οποίες με νοκ άουτ (!), ενώ ηττήθηκε σε 16 αναμετρήσεις.