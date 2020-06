Αθλητικά

Super League: Ορίστηκε η σέντρα του νέου πρωταθλήματος

Η απόφαση του ΔΣ της Super League για το «σφύριγμα» της επόμενης σεζόν 2020 – 2021.

Στις 12 Σεπτεμβρίου ορίστηκε το ξεκίνημα του πρωταθλήματος της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2020-21.

Σε αυτή την απόφαση κατέληξε το σημερινό διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού, που αποφάσισε να καθυστερήσει την έναρξη της νέας σεζόν, μεταθέτοντάς την μετά το «παράθυρο» για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, στις αρχές Σεπτεμβρίου.