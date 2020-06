Οικονομία

Αύξηση των καταθέσεων στην περίοδο της καραντίνας

Αυξητική τάση σημειώθηκε στις καταθέσεις την περίοδο της καραντίνας. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συνεχίστηκε η αύξηση των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη διάρκεια της καραντίνας. Τον Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος οι καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 1,717 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1,429 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα για δεύτερο συνεχή μήνα μειώθηκαν οι καταθέσεις του Δημοσίου καθώς τον Μάιο παρατηρήθηκε εκροή 1,9 δισ. ευρώ έναντι εκροής 4,112 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αύξηση κατά 1,523 δισ. ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 2020 οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 125 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 194 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 1,554 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στα δάνεια σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, το Μάιο του 2020, το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που υπήχθησαν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανήλθε σε 14,888 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια αυτά αφορούν στεγαστικά δάνεια (7,719 δισ. ευρώ), δάνεια προς επιχειρήσεις (4,358 δισ. ευρώ), καταναλωτικά δάνεια (1,531 δισ. ευρώ), δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (1,277 εκατ. ευρώ) και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά (3 εκατ. ευρώ).

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα το Μάιο του 2020, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης αυξήθηκε σε 0,7% από 0,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 356 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 74 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Μάιο του 2020, ήταν θετική κατά 2,681 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,585 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 22,4% από 12% τον προηγούμενο μήνα.