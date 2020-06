Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αυστρία: οι πολίτες έπαψαν να θεωρούν επικίνδυνη την επιδημία

Τρόμο στους ειδικούς, που τονίζουν ότι ειναι νωρίς για "χειραψίες κι εφυσυχασμό" προκαλούν τα αποτελέσματα έρευνας της κοινής γνώμης.

Μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης δείχνει ότι οι άνθρωποι στην Αυστρία φοβούνται όλο και λιγότερο τον κορονοϊό και την ίδια στιγμή ο γνωστός Υγιεινολόγος Χανς-Πέτερ Χούτερ, εκφράζοντας ανησυχίες για επιστροφή στη ρουτίνα, προειδοποιεί πως "είναι πολύ νωρίς για χειραψίες".

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας, μόνον το 8,4% των Αυστριακών "βλέπουν" επί του παρόντος τον κορονοϊό ως σημαντικό ή πολύ σημαντικό κίνδυνο για την υγεία τους, αντί του 26,5% που ήταν το ποσοστό σε ανάλογη έρευνα στα τέλη Μαρτίου, ενώ στη Βιέννη, οι άνθρωποι τείνουν να εκτιμούν τον κίνδυνο υγείας από τον κορονοϊό ακόμη λιγότερο από ό, τι στα άλλα οκτώ ομόσπονδα κρατίδια της Αυστρίας.

"Η υποκειμενική αντίληψη ενός κινδύνου είναι απλά πολύ χαμηλή και το γεγονός αυτό έχει γίνει σχεδόν καθημερινός κίνδυνος", εξηγεί ο επικεφαλής της Έρευνας Μπέρνχαρντ Κίτελ από το Ινστιτούτο Οικονομικής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, προσθέτοντας πως πολλοί άνθρωποι είναι πρόθυμοι να αγνοήσουν τις προφυλάξεις, όπως οι ελάχιστες αποστάσεις.

Κατά την άποψή του, για την απρόσεκτη συμπεριφορά του πληθυσμού ευθύνεται επίσης η κυβέρνηση, η οποία έδωσε πολύ μεγάλο βάρος σε απαγορεύσεις και ποινές, "ενώ, θα ήταν καλύτερα να αρχίσουμε έναν πολύ ισχυρότερο διάλογο και να τον αναπτύξουμε ως κοινή άποψη του πληθυσμού που ζει στην Αυστρία και αυτό θα ήταν πιο βιώσιμο".

Ανησυχίες για τις εξελίξεις εκφράζει και ο Χανς-Πέτερ Χούτερ ειδικός σε θέματα Υγιεινής του Ιατρικού Πανεπιστημίου Βιέννης, επισημαίνοντας ότι η ευκολία με την οποία αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τον κορονοϊό μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται μέχρι του σημείου να αγνοείται πλήρως αυτός ο κίνδυνος.

Εξακολουθεί να είναι ακόμη σημαντικό να τηρείται η απόσταση ασφαλείας και να γίνεται η χρήση μάσκας σε ορισμένες περιπτώσεις, "και αυτό πρέπει να το αυτοματοποιήσουμε", προειδοποιεί ο ίδιος, σημειώνοντας ότι "είναι ακόμη πολύ νωρίς για χειραψίες".

Ο Χανς-Πέτερ Χούτερ συνιστά να γίνεται επί του παρόντος χρήση προστατευτικής μάσκας όχι μόνον εκεί όπου αυτό είναι υποχρεωτικό, δηλαδή στις δημόσιες συγκοινωνίες και στον τομέα της υγείας.

"Εκεί που θα συνιστούσαμε επειγόντως την προαιρετική χρήση της είναι στο σουπερμάρκετ και στα καταστήματα και αυτό γιατί υπάρχουν εκεί ομάδες κινδύνου και, φορώντας μάσκα, προστατεύουμε εκείνους που ψωνίζουν εκεί".

Για τον ίδιο, οι εξαγγελθείσες προχθές από την αυστριακή κυβέρνηση, χαλαρώσεις για αθλητικές εκδηλώσεις με έως και 10.000 θεατές, όπως ποδοσφαιρικοί αγώνες, είναι μια δύσκολη πράξη εξισορρόπησης, και κατά την άποψή του χρειάζονται πολύ καλές οργανωτικές πρόνοιες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσων πολλών ανθρώπων, οπότε εδώ απαιτείται η δημιουργικότητα των διοργανωτών.

Κατά την άποψή του, σύντομα θα φανεί εάν έρχεται ένα δεύτερο κύμα της επιδημίας και αυτό σε συνάρτηση με την τρέχουσα χαλάρωση, την αυξανόμενη ταξιδιωτική κίνηση και την επιστροφή της "ρουτίνας", που θα δείξουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες πώς αλλάζουν οι αριθμοί.