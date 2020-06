Κοινωνία

Δολοφονία “Χαμπίμπι”: Η απόφαση για τα μέλη του “Ρουβίκωνα”

Ενώπιον του Ανακριτή βρέθηκαν τα δύο μέλη του «Ρουβίκωνα» που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Αιγύπτιου το 2016.

Ελεύθεροι με την υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή τα δύο μέλη της ομάδας "Ρουβίκωνας" που κατηγορούνται για τη δολοφονία Αιγύπτιου υπηκόου στις 7 Ιουνίου 2016 στα Εξάρχεια.

Οι δύο κατηγορούμενοι σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας του 36χρονου αλλοδαπού που είχε το ψευδώνυμο "Χαμπίμπι" και ήταν γνωστός στην περιοχή ως "ντίλερ" ναρκωτικών.

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη πριν λίγους μήνες μετά τη διαβίβαση στην Εισαγγελία δικογραφίας από τη Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών.

Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, αμφισβητούν τα στοιχεία που επικαλείται η Αστυνομία και υποστηρίζουν ότι το έγκλημα τούς αποδίδεται σε μία προσπάθεια ενοχοποίησης και ηθικής απαξίωσης τους.

Η δολοφονία του Αιγυπτίου έγινε το πρωί της 7ης Ιουνίου 2016 στη συμβολή των οδών Ερεσού και Θεμιστοκλέους όπου δύο δράστες, που επέβαιναν σε μηχανή με καλυμμένα πρόσωπα, πυροβόλησαν πέντε φορές στο κεφάλι και στο σώμα το θύμα.

Σε συμπαράσταση των δύο, βρέθηκαν περίπου 50 φίλοι και αλληλέγγυοι.