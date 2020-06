Life

“VICE Specials”: Αυτοί που “ζουν” για το χιόνι (εικόνες)

Το VICE ταξίδεψε στα Καλάβρυτα, λίγο πριν κλείσουν τα χιονοδρομικά κέντρα λόγω Κορονοϊού, για να γνωρίσει τους ανθρώπους που ασχολούνται με αθλήματα στο βουνό.

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 01:45, το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Αυτοί που “Ζουν” για το Χιόνι».

Το VICE ταξίδεψε στα Καλάβρυτα, λίγο πριν κλείσουν τα χιονοδρομικά κέντρα λόγω Κορονοϊού, για να γνωρίσει τους ανθρώπους που ασχολούνται -είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά- με αθλήματα στο βουνό. Τα χιονοδρομικά κέντρα στα ελληνικά βουνά ξεπερνούν τα 20 και δεν είναι λίγοι εκείνοι που περιμένουν να ρίξει το πρώτο χιόνι για να πάρουν τον εξοπλισμό τους και να ανέβουν στις πίστες.

Η Μαριλύ Ανδριοπούλου συνάντησε τον πρωταθλητή σε θαλάσσια και χειμερινά σπορ, Νικόλα Πλυτά, αθλητές και δασκάλους στο χιονοδρομικό αλλά και τους διοργανωτές ενός 2ήμερου event με εντυπωσιακά άλματα, Θέμη Λαμπρίδη, Σπύρο Μπάντιο και Άλεξ Παπαπασχάλη, που έφτιαξαν μόνοι τους μία πίστα για να διαγωνιστούν οι συμμετέχοντες της διοργάνωσης. Επίσης, ακολούθησε μία παρέα στο σημείο που κατασκήνωσε λίγο έξω από τα Καλάβρυτα και μίλησαν για τον βιώσιμο τουρισμό και τους λόγους που προτιμούν να μένουν στη φύση.

Τέλος, συνάντησε τον υπεύθυνο του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων Νίκο Αρμπή, τον πιστέρ Βασίλη Μαγκλάρα, αρμόδιο για την ασφάλεια των χιονοδρόμων, και τον υπεύθυνο του ειδικά διαμορφωμένου πάρκου για άλματα Αντώνη Δαυίδ, και μίλησαν για τη λειτουργία του χιονοδρομικού.

