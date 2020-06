Πολιτική

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Επέδωσε τα ξίφη στους νέους ανθυπολοχαγούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Σχολή Ευελπίδων η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Άμυνας, σε μία διαφορετική τελετή.

Τα ξίφη στους νέους και τις νέες ανθυπολοχαγούς επέδωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη Βάρη Αττικής.

Τον καθιερωμένο όρκο έδωσαν 231 νέοι και νέες ανθυπολοχαγοί, εκ των οποίων 191 Έλληνες (156 Όπλων και 55 Σωμάτων) και 36 Κύπριοι (32 Όπλων και 4 Σωμάτων). Ανάμεσα τους ήταν 25 γυναίκες (20 Όπλων και 5 Σωμάτων). Επίσης, ορκίστηκαν 4 αλλοδαποί, 3 από την Αρμενία (Όπλων) και 1 από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη (Όπλων).

Λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό δεν πραγματοποιήθηκε παρέλαση των τμημάτων της Σχολής αλλά μόνο η καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία των νέων ανθυπολοχαγών με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την πολιτική και στρατιωτική ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά το τέλος της φωτογράφισης η ΠτΔ ευχήθηκε στους νέους ανθυπολοχαγούς καλή σταδιοδρομία και καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο υφυπουργός Αλκιβιάδης Στεφανής, ενώ στην τελετή παρέστησαν βουλευτές όλων των κομμάτων, η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, καθώς και συγγενείς και φίλοι των νεοορκισθέντων.

Την πολιτειακή και την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας υποδέχθηκε ο διοικητής της Σχολής, υποστράτηγος Θεμιστοκλής Γρυμπίρης.