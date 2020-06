Τεχνολογία - Επιστήμη

Ληξιαρχικές πράξεις από το σπίτι με ένα “κλικ”

Από τον υπολογιστή του σπιτιού, της δουλειάς ή ακόμα και από το κινητό θα εκδίδονται πλέον οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και συμφώνου συμβίωσης.

Τη δυνατότητα να εκδίδουν αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και συμφώνου συμβίωσης με λίγα κλικ από τον υπολογιστή ή το κινητό τους έχουν από σήμερα οι πολίτες, μέσω της πλατφόρμας reg.services.gov.gr.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Taxisnet.

Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά εμπλουτίζουν τη λίστα των εγγράφων που εκδίδονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας εδώ και τρεις εβδομάδες - δηλαδή τα πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας.

Σε σύντομο χρόνο θα διατίθενται επίσης για έκδοση μέσω της πλατφόρμας τόσο το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, όσο και το απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Διευκρινίζεται ότι αυτήν τη στιγμή τα διαθέσιμα προς έκδοση αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων είναι όσα έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί μετά τις 8/5/2013. Για τα προγενέστερα αυτής της ημερομηνίας αποσπάσματα πρόκειται να ανακοινωθεί εναλλακτική διαδικασία έκδοσης.

Περαιτέρω, από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά τόσο για τους ίδιους προσωπικά, όσο και για τα ανήλικα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά δημοτολογίου και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για όσα πρόσωπα μέχρι 18 ετών είναι συνδεδεμένα στο ΑΦΜ τους.

Σε κοινό δελτίο Τύπου των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών αναφέρεται ότι μέσα σε τρεις εβδομάδες λειτουργίας, το reg.services.gov.gr έχει εκδώσει περισσότερα από 66.000 πιστοποιητικά δημοτολογίου. Υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση εκδίδονται κατά προσέγγιση 5.900.000 πιστοποιητικά δημοτολογίου και 550.000 αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων στη χώρα. Από αυτά, περίπου τα μισά αφορούν σε νέα γεγονότα ζωής, ενώ τα άλλα μισά αποτελούν επανέκδοση ληξιαρχικών πράξεων.