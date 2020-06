Κόσμος

Κορονοϊός - Μεξικό: Σάλος από την προτροπή του Προέδρου στις γυναίκες

Ο Μεξικανός πρόεδρος Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ πρότεινε οι γυναίκες να επιστρέψουν στον παραδοσιακό τους ρόλο και να μείνουν στο σπίτι για να φροντίζουν τα πιο ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας, ως μέσο για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 66χρονος πρόεδρος κατηγορείται ότι κάνει σεξιστικά σχόλια.

“Οι άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν τον ρόλο των γυναικών (…), όμως η παράδοση στο Μεξικό είναι ότι οι κόρες είναι αυτές που φροντίζουν κυρίως για τους γονείς τους. Εμείς οι άνδρες είμαστε πιο αποτραβηγμένοι”, δήλωσε ο Λόπες Ομπραδόρ.

Την ώρα που οι οίκοι ευγηρίας στην Ευρώπη δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από την πανδημία, οι ηλικιωμένοι στο Μεξικό ήταν σε καλύτερη κατάσταση χάρη στην παράδοση που θέλει να παραμένουν στα σπίτια τους και να τους φροντίζουν οι οικογένειές τους, επεσήμανε ο Μεξικανός πρόεδρος, εξηγώντας ότι “η μεξικανική οικογένεια είναι ο πιο σημαντικός θεσμός κοινωνικής πρόνοιας” στη χώρα.

“Μετάφραση των απαρχαιωμένων απόψεων του προέδρου: Οι άνδρες είναι πιο αποτραβηγμένοι, εννοεί πιο ανεύθυνοι. Οι κόρες φροντίζουν τους γονείς τους: αναφέρεται σε απλήρωτη εργασία. Η παράδοση σημαίνει σεξισμός”, απάντησε η Μάρθα Τάγκλε βουλευτής του Κόμματος Κίνηση Πολιτών στο Twitter.

Εξάλλου viral έχει γίνει στο Μεξικό το hashtag “σεξιστής AMLO”, (από τα αρχικά του ονόματος του Λόπες Ομπραδόρ).

“Ο #AMLOΣεξιστής επιμένει να λέει στις γυναίκες να γίνουν ‘φροντιστές’, όμως του έχουμε νέα: είμαστε πολίτες και είμαστε φεμινίστριες που δεν θα ανεχθούν πλέον τον προεδρικό του μισογυνισμό”, έγραψε στο Twitter η Κλαούντια Καστέλο.

Ο Μεξικανός πρόεδρος έχει δεχθεί επικρίσεις επειδή δεν παίρνει στα σοβαρά την επικινδυνότητα της επιδημίας covid-19 και πιέζει να ανοίξει η οικονομία της χώρας.

Στο Μεξικό έχει καταγραφεί το έβδομο μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων από τον κορονοϊό παγκοσμίως, με 25.069 νεκρούς και 202.951 κρούσματα.