Δήμοι: Η απόφαση για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Οικονομική ανάσα σε δεκάδες δήμους δίνει απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και του υφυπουργού Οικονομικών.

Βαθιά οικονομική ανάσα σε δεκάδες δήμους δίνει απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Η κοινή απόφαση αφορά την επιχορήγηση σε πρώτη φάση 84 δήμων με το συνολικό ποσό των 92 εκατ. ευρώ για την άμεση αποπληρωμή οφειλών, δίνοντας την ευκαιρία να κάνουν μια νέα αρχή χωρίς οικονομικά βάρη. Από το ποσό της επιχορήγησης ποσοστό 60% θα παρακρατηθεί από τους δήμους από 48 έως 72 μηνιαίες δόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, αρχής γενομένης από 1/1/2022.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΣ, πρόκειται για μια δίκαιη λύση που όχι μόνα ρυθμίζει αλλά κι εξυγιαίνει τους Δήμους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ταυτόχρονα με την απόφαση, η οποία ήταν αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας που έχουν τα δύο υπουργεία, πέφτει «ζεστό» χρήμα στην αγορά καθώς οι δήμοι που ωφελούνται θα αποδώσουν άμεσα τα 92 αυτά εκατομμύρια ευρώ στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες στους οποίους τα οφείλουν.

Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί το προσεχές χρονικό διάστημα εισάγονται νέες δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή ληξιπρόθεσμων οφειλών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο μέλλον. Ειδικότερα:

Το πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες θα υποβάλλουν προς το υπουργείο Εσωτερικών κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων μη πληρωμής τους.

Με εξαίρεση τα εντάλματα τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν με ευθύνη των δικαιούχων, ο ΟΤΑ θα μεταφέρει σε ειδικό λογαριασμό το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί τότε το ποσό θα παρακρατείται από την επόμενη μηνιαία τακτική επιχορήγηση μέσω ΚΑΠ (και σε ποσοστό έως 25% αυτής). Στη συνέχεια θα γίνεται άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων μέσω του ΤΠΔ.

Κάθε τρίμηνο να ανακοινώνεται δημόσια το ποσό των ληξιπρόθεσμων των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού από το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και των τυχών παρακρατηθέντων ποσών από τους Κ.Α.Π. για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι αποφάσεις για τη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων επισφραγίστηκαν σε συνάντηση που είχαν σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής, Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Κάρναβος, ενώ μέσω skype συμμετείχε στη σύσκεψη ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου.