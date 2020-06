Οικονομία

“Τουρισμός για Όλους”: Ανοίγει η πλατφόρμα

Η σειρά των αιτούντων ήρθε, αφού οι πάροχοι κατέθεσαν τις αιτήσεις τους, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των παρόχων καταλυμάτων για το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους» του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις ανέρχονται σε 1.955, αριθμός που ξεπερνά κάθε αρχική προσδοκία.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αιτήσεις καλύπτουν όλες τις Περιφέρειες της χώρας και αφορούν σε όλες τις κατηγορίες(ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.ά.).

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους του προγράμματος να μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία το ιδανικό για τις ανάγκες τους κατάλυμα.

Με το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους», το μεγαλύτερο τα τελευταία χρόνια πρόγραμμα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού, η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει 30 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε 250.000 δικαιούχους και ωφελούμενούς τους να απολαύσουν σχεδόν μία εβδομάδα διακοπών σε μια σειρά από πανέμορφους προορισμούς, σε όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» του Υπουργείου Τουρισμού έχει μια διττή στόχευση, καθώς εκτός από τους 250.000 δικαιούχους, αποσκοπεί στην τόνωση της τουριστικής κίνησης προς όφελος και των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου και απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των Ελλήνων, εφόσον το 90% των πολιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. Το κριτήριο είναι 16.000 ευρώ για ετήσιο ατομικό εισόδημα και από 28.000 για το οικογενειακό, συν την προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά τέκνο, 33.000 για τρίτεκνες οικογένειες και 38.000 για πολύτεκνες οικογένειες.

Επιδοτούνται κατά το ήμισυ του μισθώματος 4 διανυκτερεύσεις, φτάνοντας συνολικά στα 120 ευρώ ανά άτομο. Υπολογίζεται ότι η υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» θα παρέχει εφέτος περίπου 1 εκατομμύριο διανυκτερεύσεις.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των δικαιούχων θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, θα ολοκληρωθούν την Κυριακή, 5 Ιουλίου και θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr.