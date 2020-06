Πολιτική

Η πτήση του Μπορέλ πάνω από την Κυπριακή ΑΟΖ (βίντεο)

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος αποφάσισε να πετάξει στην κυπριακή ΑΟΖ και να δει ιδίοις όμμασι τις τουρκικές παραβιάσεις από το γεωτρύπανο Γιαβούζ.

Με μια άκρως συμβολική κίνηση συνεχίστηκε η επίσκεψη του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, Ζόζεπ Μπορέλ στην Κύπρο. Συγκεκριμένα ο Ευρωπαίος αξιωματούχος αποφάσισε να πετάξει στην κυπριακή ΑΟΖ και να δει ιδίοις όμμασι τις τουρκικές παραβιάσεις από το γεωτρύπανο Γιαβούζ.



Ο κ. Μπορέλ μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Σάββα Αγγελίδη και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) πέταξαν με ελικόπτερα της ΕΦ πάνω από την κυπριακή ΑΟΖ.

Η Κύπρος έχει ένα ρόλο κλειδί για την εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ στην περιοχή, διατηρώντας το διεθνές δίκαιο αναφέρει o Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης σε ανάρτησή του στο Twitter με φωτογραφία από την πτήση με ελικόπτερο πάνω από την κυπριακή ΑΟΖ μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Πετώντας με τον Ζοζέπ Μπορέλ για να παρατηρήσουμε την κατάσταση στην κυπριακή ΑΟΖ. Ευχαριστούμε Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη», προσθέτει.