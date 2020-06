Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συζήτηση των δύο ανδρών στην τηλεφωνική τους επικοινωνία. Τα θέματα που τέθηκαν.

Με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επικοινώνησε τηλεφωνικά σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, «οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και τις προσπάθειες αντιμετώπισής τους, καθώς και για ζητήματα που συνδέονται με το άνοιγμα των συνόρων και την αποκατάσταση των τουριστικών ροών. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Ερντογάν συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτούς τους διμερείς διαύλους επικοινωνίας».

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών προετοιμαζόταν εδώ και μέρες, με αλλεπάλληλες επαφές της διπλωματικής συμβούλου του Πρωθυπουργού, πρέσβεως Ελένης Σουρανή και του εκπροσώπου της τουρκικής Προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν. Η ατζέντα της συζήτησης που είχε προετοιμαστεί αφορούσε θέματα χαμηλής πολιτικής, δηλαδή τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και το άνοιγμα των συνόρων της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Σημειωτέον, η χώρα μας δεν είναι αρνητική να συμπεριληφθεί η Τουρκία στο πρώτο «κύμα», ωστόσο είναι πασίδηλο ότι ήταν μια συνομιλία για «να σπάσει ο πάγος» και να υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας.

Οι κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν είχαν να τα πουν από το τετ-α-τετ στο Λονδίνο. Στο μεσοδιάστημα η ένταση και οι προκλήσεις ήταν στο απόγειο. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη οι δυο ηγέτες φέρεται να σημείωσαν ότι η ένταση έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα και χρειάζεται αποκατάσταση των διαύλων επικοινωνίας, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι διπλωματία και συνεννόηση, με "σπασμένους" διαύλους, δεν μπορεί να υπάρξει, προσθέτοντας ότι η συγκυρία επιβάλει την συνεννόηση σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής, αυτή ωστόσο δεν συνεπάγεται εκπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Η μεταξύ τους επικοινωνία έρχεται μετά από σειρά προκλητικών κινήσεων αλλά και δηλώσεων κυβερνητικών αξιωματούχων της Τουρκίας, τόσο για την Ανατολική Μεσόγειο, όσο και για την Αγία Σοφία.

Ο Τούρκος Πρόεδρος δέχεται συνεχώς οχλήσεις να είναι πιο συνεργάσιμος με την Ευρώπη, ενώ τις τελευταίες ημέρες επικοινωνιακά τουλάχιστον δέχεται «ραπίσματα» από τον Εμμανουέλ Μακρόν και την ΕΕ, μέσω του Ζοζέπ Μπορέλ. .Σήμερα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ, πέταξε με ελικόπτερο πάνω από την κυπριακή ΑΟΖ για να δει ιδίοις όμμασι τις τουρκικές παραβιάσεις από το τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούζ.

«Την ώρα που ο Ερντογάν και οι κορυφαίοι αξιωματούχοι του απειλούν την Ελλάδα με εισβολή, πόλεμο και βεβήλωση των ιερών του έθνους, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έκρινε σωστό να του τηλεφωνήσει για να μιλήσουν για τον τουρισμό και την πανδημία! Ο πρωθυπουργός ας κατανοήσει ότι την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί με πόλεμο και ο ίδιος με βάση το σύνταγμα είναι ο επικεφαλής της άμυνας και βασικός υπεύθυνος για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας καλό θα είναι να μην φέρεται ως.... τουριστικός πράκτορας αλλά ως πρωθυπουργός!», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Λύση.