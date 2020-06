Αιματηρή επίθεση στη Γλασκώβη (βίντεο)

Συναγερμός έξω από κεντρικό ξενοδοχείο. Αιμόφυρτοι άνδρες απομακρύνθηκαν από το σημείο, όπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός, έξω από ξενοδοχείο στη Γλασκώβη της Σκωτίας, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία της Σκωτίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο φερόμενος ως δράστης έπεσε νεκρός από πυρά.

«Το πρόσωπο εναντίον του οποίου αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, πέθανε. Άλλοι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας αστυνομικός, η κατάσταση της υγείας του οποίου είναι κρίσιμη, όμως σταθερή», έγραψε σε tweet ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Στιβ Τζόνσον, ενώ τα βρετανικά δίκτυα BBC και Sky News έκαναν λόγο νωρίτερα για τρεις νεκρούς.

«Συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με το περιστατικό στο Ουέστ Τζορτζ Στριτ, στη Γλασκώβη, και ζητάμε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Συστήνουμε στο κοινό να μην κάνει εικασίες σχετικά με το περιστατικό ούτε να κοινοποιεί ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

