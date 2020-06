Οικονομία

Κατασχέθηκε ποσότητα - “μαμούθ” από χειρουργικές μάσκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στην Αττική από το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου.

Σε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποίησε στην Αττική το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κατασχέθηκαν σε επιχείρηση εισαγωγής και εμπορίας, 70.000 τεμάχια χειρουργικών μασκών συνολικής αξίας 19.950 ευρώ.

Η κατάσχεση έγινε διότι δεν είχαν δηλωθεί οι χειρουργικές μάσκες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία παρακολουθούνται τα αποθέματα της χώρας σε υγειονομικό υλικό και στην οποία είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να δηλώνουν τα αποθέματά τους.

Όπως δηλώνουν πηγές της Γενικής Γραμματείας ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι έλεγχοι βαίνουν διαρκώς εντεινόμενοι σε όλους τους τομείς της αγοράς.