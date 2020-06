Οικονομία

Απόσταξη κρίσης: 25 εκατομμύρια ευρώ στους οινοπαραγωγούς

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε 25 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση του μέτρου της απόσταξης κρίσης για τους οινοπαραγωγούς, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η απόφαση ελήφθη μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στον κλάδο και αναπτύχθηκαν σε βάθος οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου.

Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, οι ιδιοπαραγόμενες ποσότητες αδιάθετου οίνου κατευθύνονται στην παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και επιτυγχάνεται η ανακούφιση του αμπελοοινικού τομέα μέσω:

Της απομάκρυνσης από την αγορά ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων οίνου που δεν διατίθενται στο εμπόριο και δεν μπορούν να αποθεματοποιηθούν.

Της αποσυμφόρησης των οινοποιιών ενόψει της έναρξης της νέας αμπελουργικής περιόδου.

Της βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων των οινοπαραγωγών.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα, οινοπαραγωγοί υποβάλουν αίτηση στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ «δήλωση αποθεμάτων». Εν συνεχεία υποβάλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ από την 1η Ιουλίου έως και την 7η Ιουλίου 2020.

Σημειώνεται πως το μέτρο απόσταξης κρίσης εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας και αφορά όλες τις κατηγορίες του προς απόσταξη οίνου.