Κρυφή παγίδα στην παράταση για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Ποια ακίνητα εξαιρούνται από τη δίμηνη παράταση και γιατί κινδυνεύουν οι ιδιοκτήτες τους με πρόστιμα. Η υπερεπείγουσα επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ στον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Σε «παγίδα» για τους ανυποψίαστους πολίτες κινδυνεύει να μετατραπεί η πλατφόρμα δήλωσης τετραγωνικών της ΚΕΔΕ, καθώς με την τροπολογία που ψηφίζεται τη Δευτέρα στη Βουλή, παρατείνεται για δύο μήνες η προθεσμία δήλωσης για τα αδήλωτα τετραγωνικά μόνο των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, χωρίς ταυτόχρονη παράταση της προθεσμίας δήλωσης για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα!

Αυτό συνεπάγεται ότι όσοι δεν προλάβουν να δηλώσουν τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους μέχρι 30.6.2020, θα υποχρεωθούν στη συνέχεια να καταβάλουν στους οικείους δήμους δημοτικά τέλη καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ. αναδρομικά έως και το 2010, λόγω του ότι από το 2014 έχει νομοθετηθεί 20ετής παραγραφή των υποχρεώσεων προς τους δήμους, που θα αυξάνεται κατά ένα χρόνο ετησίως μέχρι και το 2030!

Για το σοβαρό αυτό θέμα η ΠΟΜΙΔΑ απέστειλε προς τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο υπερεπείγουσα επιστολή με το εξής περιεχόμενο:

«Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

ΚΟΙΝ: Προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ!

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη χορήγηση δίμηνης παράτασης υποβολής δηλώσεων αδήλωτων-ελλιπών τετραγωνικών ακινήτων , όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.», δηλαδή μέχρι την 31-8-2020, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμα της ΚΕΔΕ «www.tetragonika.govapp.gr». Στην τροπολογία σας αυτή όμως δεν συμπεριλήφθηκε παράταση της προθεσμίας δήλωσης των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, στην κατηγορία των οποίων εντάσσονται α) τόσο τα ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντα, όσο και β) αυτά στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση [όχι λόγω οφειλών], με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη.

Για τα ακίνητα όμως της προηγούμενης περίπτωσης β) ισχύει και η παραγρ. 2 του άρθρου 222 του Ν. 4555/18-ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018, όπως αυτή αντικαταστάθηκε διαδοχικά:

με το άρθρο 103-παραγρ. 1 του Ν 4604/19-ΦΕΚ 50/Α/26-5-2019 και με το άρθρο 21-παραγρ. 1 του Ν 4674/20-ΦΕΚ53/Α/11-3-2020, σύμφωνα με το οποίο:

«Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύουκαι το οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούνταν κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 30.6.2020. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

Επειδή λόγω των συνεπειών και μέτρων για την Covid ήταν δυσχερής ή και αδύνατη η χορήγηση της περί διακοπής βεβαίωσης του διαχειριστή δικτύου [ΔΕΔΔΗΕ], καθώς και η αυτοπρόσωπη μετάβαση στους δήμους, οι δε πολίτες εύλογα πιστεύουν ότι παρατείνεται και αυτή η προθεσμία δήλωσης μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, η οποία με την παράλειψη αυτή μετατρέπεται σε πραγματική «παγίδα» για αυτούς, σας παρακαλούμε κ. Υπουργέ να προσθέσετε στη ρύθμιση αυτή την αναγκαία δίμηνη παράταση και για τα ακίνητα στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση [όχι λόγω οφειλών], με την προσθήκη όμοιας παραγράφου 3. στο άρθρο 3 του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου, ως εξής:



«3. Η προθεσμία της παραγρ. 2 του άρθρου 222 του Ν 4555/18-ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018, όπως αυτή αντικαταστάθηκε διαδοχικά α) με το άρθρο 103-παραγρ 1 του Ν 4604/19-ΦΕΚ 50/Α/26-5-2019 και β) με το άρθρο 21, παραγρ 1 του Ν 4674/20-ΦΕΚ53/Α/11-3-2020, παρατείνεται από την λήξη της έως τις 31.8.2020».