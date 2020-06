Οικονομία

Αφιερωμένο στην “επόμενη μέρα” το 10ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum

Πλήθος κυβερνητικών αξιωματούχων, Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες και αναλυτές πήραν μέρος στο διαδικτυακό forum.

Στην επόμενη ημέρα της Οικονομίας και της Κοινωνίας ήταν αφιερωμένο το μεγάλο 10ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum – που έγινε σε ψηφιακή μορφή την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 με τη συμμετοχή τόσο ομιλητών, όσο και κοινού της Ομογένειας, καθώς η έδρα της εταιρίας είναι στη Νέα Υόρκη. Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Δήμου Πειραιά, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού – ΕΟΤ και με την Υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.

Eίναι η 10η χρονιά που η Capital Link διοργανώνει αυτό το Συνέδριο, φέτος με το επίκαιρο θέμα «Οικονομία και Κοινωνία: Η επόμενη ημέρα» δίνοντας τη δυνατότητα σε 40 διακεκριμένους ομιλητές, Εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρηματίες, Επενδυτές, Τραπεζίτες και ομογενείς να εκφράσουν τις απόψεις τους για την επόμενη ημέρα της πανδημίας του κορονοϊού και να εισηγηθούν μέτρα και τρόπους για την επανεκκίνηση της Οικονομίας και Κοινωνίας, τον αντίκτυπο σε κάθε τομέα, καθώς και τις νέες συνθήκες λειτουργίας με την εφαρμογή των περιορισμών και των μέτρων προφύλαξης.

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ : Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

Η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και η επανεκκίνηση της Οικονομίας κρίνεται ως ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σ’ ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει ιδιαίτερα σ’ ένα πιο ενεργό μοντέλο συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων και κοινωνικού συνόλου στην ανάκαμψη της χώρας και την επιστροφή της σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – Ο ΡΟΛΟΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Covid -19 • ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ – Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Τραπεζών στο νέο περιβάλλον • E-GOV: Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ • Η ΤΑΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ • ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ – Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ • ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ • Η ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ : ΤΡΟΦΙΜΑ – ΑΚΙΝΗΤΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – EΠΕΝΔΥΣΕΙΣ • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΕΤΟΜΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ • ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ψηφιακή μορφή του Συνεδρίου έδωσε τη δυνατότητα συμμετοχής ομιλητών και κοινού από την Ελλάδα και την Αμερική. Το Συνέδριο τίμησαν με τη συμμετοχή τους:

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης

O Υπουργός Υγείας, κ. Βασίλης Κικίλιας

Ο Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης

Η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), κα Άντζελα Γκερέκου

Ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Βιομηχανία & Εμπόριο, κ. Νίκος Παπαθανάσης

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης

Ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων, Δήμου Αθηναίων, κ. Νικόλαος Α. Μακρόπουλος

Ο κ. Γιάννης Βράιλας, Πρέσβης – Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ:

κ . John P. Calamos Sr., Founder, CEO and Global Co-Chief Investment Officer, Calamos Investments

κ. John Catsimatidis – Chairman & CEO, Red Apple Group

κ. Dean Metropoulos – Chairman - Metropoulos & Company

Δρ. George Kofinas - Founder & Medical Director of Kofinas Fertility Group & Manhattan Reproductive Surgery Center

ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:

Alpha Bank, COSMOTE, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Όμιλος Εταιρειών, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ), Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (πρώην ETEAN A.Ε.), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Επενδύσεων (EBRD), Όμιλος ΕΛΠΕ, ΕΕΔΕ - Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων, Elikonos Capital Partners, Envolve Entrepreneurship, EY, Lambadarios Law Firm, LIBRA GROUP, Machas & Partners Law Firm, McKinsey & Company, Optima bank, POTAMITISVEKRIS, Τράπεζα Πειραιώς

κ. Jimmy Athanasopoulos, Chairman Envolve Entrepreneurship & Greece Representative for Libra Social Responsibility - Libra Group

κα. Athina Chatzipetrou, President & CEO - Hellenic Development Bank SA (former ETEAN SA)

κ. Constantinos Dorkofikis, Executive General Manager Wholesale Banking - Alpha Bank

κ. Dimitris Dimopoulos, Director Sustainability Unit, Piraeus Bank

κ. Ioannis Konstantinidis, Chief Strategy, Transformation & Wholesale Officer - O ΤΕ Group

κ. Yanni Kourniotis, Partner - Lambadarios Law Firm

Dr. Sotiris Kapellos, Operation and Development Director, BoD member (ELPE Renewable Energy Sources SA) - HELPE Group

Dr. Dimitris C. Iliopoulos, MD, Associate Professor of Cardiac Surgery

κ. Achilleas Ioakimides, Special Advisor to the CEO Communication – CSV - Public Power Corporation SA

κ. Tasos Iossiphides, EY Partner, Head of Strategy & Transaction Services in Greece, CESA - Ernst & Young BAS S.A.

κ. Dimitris Kyparissis, CEO - Optima bank

κα. Penelope Lazaridou, General Financial Manager, Executive Board Member, GT – GEK TERNA Group of Companies

κ. Petros Char. Machas, Founder – Chairman of the Advisory Board – Machas and Partners Law Firm

κ. Alexandros Nousias Country Director Greece - Envolve Entrepreneurship

κ. Panos Papazoglou, CESA Accounts Leader and Managing Partner in Greece - EY

κα. Dimitra Papandreou, Principal Manager Advice for Small Businesses Greece -SME Finance & Development Group - European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

κ. Stathis Potamitis, Managing Partner - PotamitisVekris

κ. George Skrimizeas, Chairman of the BOD - Hellenic Management Association

κ. Takis Solomos, Partner - Elikonos Capital Partners

κ. George Tsopelas, Managing Director - McKinsey & Company

κ. Steve Vranakis, Chief Creative Officer - Government of the Hellenic Republic

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, τίμησε το Συνέδριο με την υποστήριξη του Προξενείου και ανέφερε:

“Βιώνουμε μία κατάσταση χωρίς προηγούμενο. Είμαστε αντιμέτωποι με έναν αόρατο εχθρό. Αλλά αυτή την ιστορική στιγμή δεν υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα, είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά και πολεμούμε για τον ίδιο σκοπό. Η απο-παγκοσμιοποίηση, οι εμπορικοί φραγμοί και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις αποτελούν, για κάποιους, το πραγματικό αντίδοτο για την πανδημία. Ωστόσο, στο μάτι του κυκλώνα οφείλουμε να δράσουμε συλλογικά, ψύχραιμα και με νηφαλιότητα.

Πράγματι, η κοινωνία μας κλονίστηκε συθέμελα από την πανδημία και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τις επιπτώσεις αυτής. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι, από τη φύση του, ζώο πολιτικό και κοινωνικό, αλλά ποια η θέση της κοινωνικοποίησης την εποχή της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Αναπόφευκτα, κοινωνία και οικονομία πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Πράγματι, επικρατεί αβεβαιότητα για τις προοπτικές της οικονομίας, η οποία περιορίζει τα κίνητρα για επενδύσεις και οικονομική δραστηριότητα.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα συγχαρώ το Capital Link για την ταχύτατη προσαρμογή και μετάβαση στην ψηφιακή λειτουργία. Διαπιστώνοντας ότι η κρίση που διανύουμε επιτάχυνε την ανάδυση της νέας τάξης πραγμάτων, η αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων και των διαμορφωτών αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας.

Ως Έλληνες είμαστε υπερήφανοι για την επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας. Παραμένουμε, ωστόσο, σε επαγρύπνηση και εργαζόμαστε συντονισμένα για την μεταρρύθμιση και αναδιάρθρωση της οικονομίας προς όφελος όλων.”

O κ. Νίκος Μπορνόζης, President, Capital Link Inc., άνοιξε τις εργασίες του Συνεδρίου και τόνισε ότι: “Σας καλωσορίζω στο 10ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum με θέμα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ».

Η επανεκκίνηση της Οικονομίας και Κοινωνίας είναι μία πρόκληση την οποία όλες οι κυβερνήσεις του πλανήτη καλούνται να αντιμετωπίσουν, προσαρμοζόμενες στη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί από την πανδημία.

Το Συνέδριο μας, εξετάζει πως βασικοί τομείς θα αντιμετωπίσουν το νέο τοπίο της αγοράς δεδομένης της αδράνειας της οικονομίας για μήνες, τα περιοριστικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται, και την στροφή στην υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων. Το ζητούμενο είναι πώς θα επανακτήσει η χώρα όσο γίνεται γρηγορότερα μια δυναμική επιστροφής σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Η επάνοδος στην ομαλότητα είναι θέμα χρόνου και η παρούσα κατάσταση, όσο επώδυνη και αν είναι, δίνει την δυνατότητα για ένα καινούργιο ξεκίνημα. Απαιτείται στενότερη και εποικοδομητική συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στοχευόμενα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας και η υιοθέτηση νέων πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό τομέα.

Όπως ανέφερα έχουμε μια ατζέντα υψηλών προδιαγραφών με κορυφαίους συνομιλητές και παρουσιαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από την κυβέρνηση, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Να σημειώσουμε και τη σημαντική συμμετοχή ομογενών από την Αμερική με αναγνωρισμένο κύρος και εμβέλεια. Και καλύπτουμε όλους τους βασικούς τομείς και θέματα.

Ανταποκρινόμενοι στη νέα δυναμική, το συνέδριο μας είναι ψηφιακό έχοντας υιοθετήσει μια ειδική συνεδριακή πλατφόρμα που παρέχει μοναδικές δυνατότητες επικοινωνίας και δικτύωσης.”

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΛΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

VIDEO OF THE PANEL : https://csringreece.gr/forum/2020/video_webcast.php?i=panel1

Συντονιστής : κ. Γιώργος Σκριμιζέας, Chairman of the BOD - Hellenic Management Association

Ομιλητές :

κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής

κ. Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά

κ. Νικόλαος Α. Μακρόπουλος, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων - Δήμος Αθηναίων





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ρόλος, η σημασία και το μέλλον των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ STARTUPS & των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Οικονομία και Κοινωνία

VIDEO OF THE PANEL : https://csringreece.gr/forum/2020/video_webcast.php?i=panel2

Συντονιστής: κ. Jimmy Athanasopoulos, Chairman Envolve Entrepreneurship & Greece Representative for Libra Social Responsibility - Libra Group

Ομιλητές:

κ Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων

κ. Steve Vranakis, Chief Creative Officer - Government of the Hellenic Republic

κ. Αλέξανδρος Νούσιας Country Director Greece - Envolve Entrepreneurship





ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Covid -19 : Προκλήσεις ανά τομέα, επιλογές χρηματοδότησης – Κεφάλαιο Κινήσεως – Ανάπτυξη, ανάγκες και ευκαιρίες μετασχηματισμού νέων επιχειρηματικών μοντέλων, κλιμάκωση μέσω συγχωνεύσεων κοινοπραξιών, συνεργασιών και εξαγωγών κλπ.

VIDEO OF THE PANEL : https://csringreece.gr/forum/2020/video_webcast.php?i=panel3

Συντονιστής: κ. Τάσος Ιωσηφίδης, EY Partner, Head of Strategy & Transaction Services in Greece, CESA - Ernst & Young BAS S.A.





Ομιλητές:

κ. Νίκος Παπαθανάσης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Βιομηχανία & Εμπόριο

κα. Αθηνά Χατζηπέτρου , President & CEO - Hellenic Development Bank SA (former ETEAN SA)

, President & CEO - κα. Δήμητρα Παπανδρέου , Principal Manager Advice for Small Businesses Greece - SME Finance & Development Group - European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

, Principal Manager Advice for Small Businesses Greece - SME Finance & Development Group - κ. Τάκης Σολωμός, Partner - Elikonos Capital Partners

ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Τραπεζών στο νέο περιβάλλον

VIDEO OF THE PANEL : https://csringreece.gr/forum/2020/video_webcast.php?i=panel4

Συντονιστής: κ. Στάθης Ποταμίτης, Managing Partner, POTAMITISVEKRIS Law Partnership

Ομιλητές:

κ. Κωνσταντίνος Δορκοφίκης , Executive General Manager Wholesale Banking - Alpha Bank

, Executive General Manager Wholesale Banking - κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης , CEO - Optima bank

, CEO - κ. Δημήτριος Δημόπουλος, Director - Sustainability Unit - Piraeus Bank Group





E-GOV: Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

VIDEO OF THE PANEL : https://csringreece.gr/forum/2020/video_webcast.php?i=panel5

Κεντρικός Ομιλητής: κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης

VIDEO OF THE PANEL : https://csringreece.gr/forum/2020/video_webcast.php?i=panel6

Κεντρικός Ομιλητής: κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης, Chief Strategy, Transformation & Wholesale Officer - OΤΕ Group

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

VIDEO OF THE PANEL : https://csringreece.gr/forum/2020/video_webcast.php?i=panel7

Συντονιστής: κ. Γιάννης Κουρνιώτης, Partner, Lambadarios Law Firm

Ομιλητές:

κα. Πηνελόπη Λαζαρίδου , General Financial Manager, Executive Board Member - GT – GEK TERNA Group of Companies

, General Financial Manager, Executive Board Member - Δρ. Σωτήρης Καπέλλος , Διευθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

, Διευθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης - κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, Special Advisor to the CEO Communication – CSV - Public Power Corporation SA

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO OF THE PANEL : https://csringreece.gr/forum/2020/video_webcast.php?i=panel8

Κεντρικός Ομιλητής: κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

VIDEO OF THE PANEL : https://csringreece.gr/forum/2020/video_webcast.php?i=panel9

Κεντρικός Ομιλητής: κ. Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Υγείας

Ομιλητές :

Dr. Dimitris C. Iliopoulos , MD, Associate Professor of Cardiac Surgery

, MD, Dr. George Kofinas, Founder & Medical Director - Kofinas Fertility Group & Manhattan Reproductive Surgery Center

Η ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ – ΑΚΙΝΗΤΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

VIDEO OF THE PANEL : https://csringreece.gr/forum/2020/video_webcast.php?i=panel10

Συντονιστής: κ. Πέτρος Μαχάς, Chairman – Founding Partner, Machas and Partners Law Firm

Ομιλητές :

κ. John P. Calamos Sr. , Founder, CEO and Global Co-Chief Investment Officer - Calamos Investments

, Founder, CEO and Global Co-Chief Investment Officer - κ. John Catsimatidis , Chairman & CEO - Red Apple Group

, Chairman & CEO - κ. Dean Metropoulos, Founder and CEO - Metropoulos & Co.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΕΤΟΜΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ

VIDEO OF THE PANEL : https://csringreece.gr/forum/2020/video_webcast.php?i=panel11

One on One discussion:

κα Άντζελα Γκερέκου, Πρόεδρος - Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

κ. Νικόλαος Α. Μακρόπουλος, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων Δήμος Αθηναίων

ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κεντρικός Ομιλητής: κ. Γιώργος Τσόπελας, Managing Director - McKinsey & Company

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕYΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

VIDEO OF THE PANEL: https://csringreece.gr/forum/2020/video_webcast.php?i=panel12

One on One discussion

κ. Γιάννης Βράιλας, Πρέσβης – Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

κ. Νίκος Μπορνόζης, President, Capital Link Inc.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ:

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ : της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Δήμου Πειραιά και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού – ΕΟΤ.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: EY

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: LIBRA GROUP • COSMOTE

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Alpha Bank • Hellenic Petroleum – ELPE Renewable Energy Sources SA • Hellenic Republic - Region of Attica • Kofinas Fertility Group – Manhattan Reproductive Surgery Center • Red Apple Group

ΧΟΡΗΓΟΙ: Public Power Corporation SA • GEK TERNA Group of Companies • Greek National Tourism Organisation (GNTO) • ICAP • Lambadarios Law Firm • Machas & Partners Law Firm • Optima bank • PotamitisVekris

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ: Calamos Investments • Elikonos Capital Partners • Envolve Entrepreneurship • European Bank for Reconstruction & Development • Metropoulos & Co. • Piraeus Bank

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: American Hellenic Institute (AHI) • Association of S.A. & Limited Liability Companies • Athens Chamber of Small & Medium Industries • BCA • British Hellenic Chamber of Commerce • CCI France Grece - CCIFG • Consulate General of Greece New York • Cyprus US Chamber of Commerce • Economic Chamber of Greece • ΕΕDΕ – Hellenic Management Association • EMBCA - The Eastern Mediterranean Business Culture Alliance • Endeavor Greece • GRECA – Greek e-Commerce Association • Greek Energy Forum • Greek American Chamber of Commerce • Hellenic American Bankers Association • Hellenic Bankers Association • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic Lawyers Association • Hellenic Fund and Asset Management Association • Hellenic Union of Mediators • Hellenic Mediation & Arbitration Center (ΕλλΚΔΔ) • ICC Hellas - International Chamber of Commerce • Institute of International Economic Relations • Leadership 100 • Piraeus Chamber of Commerce & Industry • SAKA - Organisation of Athens College and Psychico College Alumni • SED – Hellenic Investors Association • SEODI – Association of Greek Financial Officers • The Association of Greek Alumni of American Universities • The Hellenic American Women’s Council – HAWK

MEDIA PARTNERS: ANT1 • Athina 9.84 • AllAboutShipping.co.uk • Αnamniseis Media Group LLC • Banking News • Building Green Magazine • OIkonomiki Epitheorisi - Business File • Efimeris Dimoprasion & Pleistiriasmon • epixeiro.gr • Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Hellenic News of America • Hellas Journal By Mignatiou.com • Kathimerini • NGTV • Peiraias Kanali Ena 90.4 FM • Piraeus 365.gr • World Energy News

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Menelaos Kanakis https://kanakismenelaos.com/

ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΟΡΕΩΝ 2020

Η Capital Link συνεπής στην εκτίμηση προς το έργο σημαντικών ΜΚΟ, εδωσε και φέτος τη δυνατότητα προβολής μεγάλου αριθμού αυτών στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου ώστε, και μέσα από τη διαδικτυακή μορφή διοργάνωσης, να προσελκύσουν το ενδιαφέρον όσων επισκέπτονται τη πλατφόρμα της Εκδήλωσης και να ενημερωθούν για το σημαντικό έργο που οι ΜΚΟ προσφέρουν.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ 2020

•50ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ •ANIMAL ACTION •AZA-ARID ZONE AFFORESTATION AMKE •ECOCITY •HIGHER INCUBATOR GIVING GROWTH & SUSTAINABILITY (HIGGS) •MDA ΕΛΛΑΣ •MEDASSET •THE TIPPING POINT •ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΗΦΑΙΣΤΟΣ •ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ •ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ •ΑΛΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ •ΑΜΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ •ΑΝΙΜΑ ΑΜΚΕ •ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ •ΆΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ •ΑΣΥΛΟΝ ΑΝΙΑΤΩΝ •ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ •ΔΩΣΕ ΖΩΗ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) •ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ «ΚΕΛΕΤΡΟΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» •ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ •ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ •ΕΛΙΞ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) •ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ •ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ •ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΠΙΟΝΗ •ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ (EBEN GR) •ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ •ΕΠΑΨΥ •ΕΣΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ •ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ/ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ •Η ΣΚΥΤΑΛΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ •ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ - ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN •ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΆΡΡΩΣΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ •ΙΑΣΙΣ •ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) •ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS •Κ.Ε.Φ.Ι. ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ, ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, ΦΙΛΩΝ, ΙΑΤΡΩΝ) •ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ •ΚΕΘΕΑ •ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ •ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) - ΕΔΡΑ •ΜΕΡΙΜΝΑ •ΜΠΟΡΟΥΜΕ SAVING FOOD - SAVING LIVES •ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ •ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ •ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑΚΟΕ) •ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" •ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ •ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ) •ΠΕΨΑΕΕ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ)- ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΨΑΕΕ •ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ •ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΊΔΡΥΜΑ •ΣΥΖΩΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΌΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ •ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ - Σ.Α.Ν •ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ •ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ •ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - Η ΑΓΚΑΛΙΑ •ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ •ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ •ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩ •ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ •ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ •ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" •ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΚΑΣΠ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ) •ΧΟΟΥΠ ΤΖΕΝΕΣΙΣ

Παρακαλούμε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο υλικό από το Συνέδριο https://csringreece.gr/forum/2020/FINAL.zip

Τα βίντεο όλων των ομιλιών είναι στο σύνδεσμο : https://csringreece.gr/forum/2020/agenda_en.php?lang=en

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://csringreece.gr/forum/2020

CAPITAL LINK website: www.capitallink.com

CAPITAL LINK Forums website: www.capitallinkforum.com