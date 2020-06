Κοινωνία

Εκκλησία της Ελλάδος: απολογισμός φιλανθρωπικού έργου για το 2019

Τι αναφέρει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος σχετικά με τη δικαστική διαμάχη για έκταση στην περιοχή του Ασκληπιείου Βούλας.

Συνολικά 121.684.546 ευρώ δόθηκαν από την Εκκλησία της Ελλάδος για το φιλανθρωπικό της έργο το 2019. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα και το ποσό αφορά την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις μητροπόλεις της χώρας.

Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει η “Καθημερινή”, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ) τοποθετήθηκε για την πρόσφατη ανακοίνωση του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης σχετικά με δικαστική υπόθεση μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου για έκταση στην περιοχή του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας.

Σε ανακοίνωσή της, η ΔΙΣ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ο δήμος καταφέρεται με βαριές υβριστικές εκφράσεις κατά της ορθοδόξου Εκκλησίας επειδή άσκησε το νόμιμα δικαίωμα της προσφυγής στην ελληνική δικαιοσύνη.

Επιχειρεί μάλιστα να παραδώσει μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας στον φορέα που λειτουργεί τον μεγαλύτερο αριθμό φιλανθρωπικών ιδρυμάτων στη χώρα. Σημειώνεται το αυτονόητο, ότι φυσικά η προσφυγή της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν συνδέεται με οποιαδήποτε ενδεχόμενο εξώσεως του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας.

Άλλωστε μέχρι σήμερα πολλές νοσηλευτικές και λοιπές κρατικές δομές συνεχίζουν και λειτουργούν επί μοναστηριακών εκτάσεων, για τις οποίες ουδέποτε καταβλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση».