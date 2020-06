Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλιο: Παγκόσμια Διάσκεψη δωρητών με συναυλία από μεγάλους σταρ

Μερικά απο τα μεγαλύτερα ονόματα της ποαγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας συμμετέχουν στον αγώνα για την εύρεση χρηματοδότησης.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Αύριο, 27 Ιουνίου, ξεκινά η δεύτερη παγκόσμια Διάσκεψη Δωρητών για τη στήριξη της ιατρικής έρευνας κατά του Covid-19, μαζί με μια διαδικτυακή συναυλία με τη συμμετοχή μεγάλων αστέρων της μουσικής, όπως η Σακίρα, οι Coldplay, ο Usher και ο Τζάστιν Μπίμπερ.

Πρόκειται για τη συνέχεια ενός κινήματος που ξεκίνησε στις 4 Μαΐου, όταν και διεξήχθη η πρώτη παγκόσμια Διάσκεψη Δωρητών, μέσω της οποίας συγκεντρώθηκαν 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ, για την ανάπτυξη μελλοντικών εμβολίων κατά του Covid-19.Την παγκόσμια Διάσκεψη Δωρητών συνδιοργανώνουν η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο οργανισμός «Global Citizen», με τη συμμετοχή πληθώρας καλλιτεχνών, αθλητών, επιστημόνων και ηγετών της διεθνούς κοινότητας. Μάιλι Σάιρους, Τζένιφερ Χάντσον, Christine and the Queens και άλλοι ολοκληρώνουν τον κατάλογο των λαμπερών συμμετεχόντων. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο ηθοποιός Ντουέιν Τζόνσον. Ως ένδειξη συμπαράστασης αναμένεται να παρέμβουν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Σάλμα Χάγιεκ, η Σαρλίζ Θερόν, ο Φόρεστ Ουίτακερ, κ.α. Στο πλευρό τους, με την παρουσία τους σε πάνελ ή παραχωρώντας συνεντεύξεις θα βρεθούν προσωπικότητες, όπως η Melinda Gates.

Η εκδήλωση θα προβληθεί από διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα παγκοσμίως και επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ψηφιακές πλατφόρμες (οι λογαριασμοί Facebook, Twitter, YouTube της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Global Goal Unite).

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν λέει: «Θα τερματίσουμε αυτήν την πανδημία μόνο όταν έχει τελειώσει παντού. Για αυτό, πρέπει να επενδύσουμε στην παραγωγή εμβολίων με πρωτοφανή ταχύτητα και κλίμακα. Και πρέπει να κάνουμε αυτό το εμβόλιο προσιτό. Ένα έργο τέτοιου μεγέθους μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο κόσμος ενωθεί. Γι 'αυτό συνεργαζόμαστε με το Global Citizen και με καλλιτέχνες. Πιστεύω στη δύναμή τους να φέρουν τους ανθρώπους κοντά και να εμπνεύσουν την αλλαγή. Συντονιστείτε λοιπόν αύριο! Και μαζί, ας χτίσουμε ένα μέλλον για όλους, χωρίς κορονοϊό».

H εκστρατεία "Global Goal: Unite for our Future", ξεκίνησε στις 28 Μαΐου υπό την αιγίδα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και υποστηρίζεται από το Bloomberg Philantropies, το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates, το Wellcome Trust, κ.α.

Η στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τη «στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια». Η στρατηγική προβλέπει, προκειμένου να «διασφαλιστεί επαρκής παραγωγή εμβολίων στην ΕΕ» και «επαρκής προμήθεια των κρατών μελών», να υπογράψουν «εκ των προτέρων συμβάσεις αγοράς» με παραγωγούς εμβολίων, χρηματοδοτούμενες από το νέο μέσο έκτακτης βοήθειας (περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ) που τέθηκε σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας.

«Η Επιτροπή θα στηρίξει τις προσπάθειες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της διαθεσιμότητας ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων σε χρονικό διάστημα μεταξύ 12 και 18 μηνών, εάν όχι νωρίτερα. Για την υλοποίηση αυτού του σύνθετου εγχειρήματος απαιτείται η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών παράλληλα με τις επενδύσεις στην παραγωγική ικανότητα ώστε να μπορούν να παραχθούν εκατομμύρια, ή ακόμη και δισεκατομμύρια, δόσεις ενός επιτυχημένου εμβολίου», ανέφερε η ανακοίνωση της Επιτροπής. Σημειώνεται, δε, ότι έχει ήδη αναληφθεί κοινή δράση μεταξύ των κρατών μελών, με τον σχηματισμό μιας χωρίς αποκλεισμούς συμμαχίας για τα εμβόλια από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία».