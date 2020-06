Κοινωνία

Νεκρός 14χρονος σε τροχαίο

Ο έφηβος οδηγούσε μηχανή που ενεπλάκη σε τροχαίο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 14χρονος σε τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 2.15 μμ σε χωριό έξω από τη Νάουσα Ημαθίας.

Το μηχανάκι που οδηγούσε ο 14χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό αυτοκίνητο, στο χωριό Επισκοπή.

Ο 14χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Νάουσας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Προανάκριση διεξάγει το Α.Τ. Νάουσας.