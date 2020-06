Πολιτική

Κατρούγκαλος: Ανησυχούμε γιατί δεν έχει πυξίδα η διπλωματία μας

Μετά τη συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ, Νίκο Δένδια, επανέλαβε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Για άσκηση εξωτερικής πολιτικής «χωρίς πυξίδα» κατηγόρησε την Κυβέρνηση ο υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιώργος Κατρούγκαλος, μετά τη συνάντηση για ενημέρωση, που είχε στο υπουργείο Εξωτερικών με τον υπουργό Νίκο Δένδια, ενώ επανέλαβε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών.

Όπως επεσήμανε μάλιστα ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, «είναι ευκαιρία στη γερμανική προεδρία οι ελληνοτουρκικές διαφορές, οι κόκκινες γραμμές μας, να γίνουν κόκκινες γραμμές της Ευρώπης».

«Δεν αρκεί μια απλή διπλωματία της ενημέρωσης», επεσήμανε ο κ. Κατρούγκαλος. «Δεν αρκεί να αλιεύουμε δηλώσεις συμπαράστασης από τις φιλικές μας χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να υπάρχει πρακτικό αντίκρισμα στην υποστήριξη αυτή».

Ανέφερε ότι κατά την επίσκεψη του επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ και τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης «δεν είπε ούτε λέξη, όχι απλώς για κυρώσεις σε περίπτωση που η Τουρκία υλοποιήσει την απειλή της να στείλει πλοία εντός της υφαλοκρηπίδας μας ή να επαναλάβει μια εργαλειοποίηση του προσφυγικού στον Έβρο, δεν ζήτησε καν το αυτονότητο, την άμεση συμμετοχή της χώρας στον ευρωτουρκικό διάλογο, ακόμη και εκεί που μας ενδιαφέρει άμεσα, όπως στο προσφυγικό και είμαστε αποκλεισμένοι».

Ο κ. Κατρούγκαλος σημείωσε ότι ενημερώθηκε και αντάλλαξε απόψεις με τον κ. Δένδια για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Αίγυπτο.

«Ξέρω ότι είναι δύσκολη η διαπραγμάτευση, ξέρω ότι η Αίγυπτος έχει τα δικά της συμφέροντα, το θέμα όμως δεν είναι τι κάνει η Αίγυπτος, είναι τι κάνουμε εμείς», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Γιατί δεν επεκτείνουμε την αιγιαλίτιδα ζώνη μας στο Ιόνιο; Είναι ένα πρώτο βήμα και αυτό που θα προωθήσει τα εθνικά μας συμφέροντα και σε άλλα σημεία και στη διαπραγμάτευση με την Αίγυπτο και αλλού».

«Εμείς είμαστε πατριωτική δύναμη. Δεν αμφισβητούμε τον πατριωτισμό κανενός, ούτε θα επαναλάβουμε εναντίον της κυβέρνησης τις κατηγορίες περί προδοσίας, την οποία έχει απευθύνει σε βάρος μας η Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο για την περίπτωση των Πρεσπών» υπογράμμισε ο κ. Κατρούγκαλος και σημείωσε πως πρέπει η διπλωματία να ξαναβρεί το νήμα της στρατηγικής, με πυξίδα που είχε στα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.