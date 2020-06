Κόσμος

Δολοφονία μάρτυρα του τετραπλού φονικού στην Αγία Νάπα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για «συμβόλαιο θανάτου» κάνουν λόγο οι αστυνομικοί στην Κύπρο. Το θύμα είχε τραυματιστεί στην προηγούμενη επίθεση.