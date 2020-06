Κοινωνία

Ολόκληρη “καπνοβιομηχανία” αποκάλυψε η Αστυνομία (εικόνες)

Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας τσιγάρων. Σε εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στο πλαίσιο έρευνας εντοπίστηκε σε περιοχή της Αττικής πλήρως εξοπλισμένο παράνομο εργοστάσιο τσιγάρων, αποτελούμενο από δύο σύγχρονες γραμμές παραγωγής και συσκευασίας τσιγάρων.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν την Πέμπτη, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, τέσσερα άτομα, ενώ μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί άλλα δύο, τα οποία αναζητούνται.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και λαθρεμπορία βιομηχανοποιημένων καπνών, των οποίων οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, η εγκληματική οργάνωση δημιούργησε, από τον Αύγουστο του 2019, ιδιωτική εταιρία «φάντασμα», η οποία από την έναρξη της λειτουργία της δεν έχει εμφανίσει εμπορική δραστηριότητα και μέσω αυτής μίσθωναν αποθήκη σε περιοχή της Αττικής, όπου είχαν εγκαταστήσει το παράνομο εργοστάσιο παραγωγής καπνικών προϊόντων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο παραπάνω παράνομο εργοστάσιο αλλά και σε χώρο στάθμευσης, που χρησιμοποιούσαν σε άλλη περιοχή της Αττικής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

26 μηχανήματα για την παραγωγή και συσκευασία τσιγάρων,

2 μηχανήματα επεξεργασίας καπνού,

2 γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος,

640 κιλά καπνού,

1.037 πακέτα λαθραίων σιγαρέτων επώνυμων εταιρειών,

40 πακέτα τσιγάρων,

2 Ι.Χ.Φ. με πλαστές ελληνικές πινακίδες,

2 τράκτορες με βουλγάρικες πινακίδες

9 επικαθήμενα με βουλγάρικες πινακίδες,

6 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

2 περονοφόρα μηχανοκίνητα οχήματα και (4) χειροκίνητα οχήματα,

πλήθος υλικών, όπως ρολά διαφανούς υλικού για συσκευοποίηση παλετών, χάρτινα κουτιά μεταφοράς, χαρτιά περιτύλιξης φέροντα επωνυμίες γνωστών καπνοβιομηχανιών, που χρησιμοποιούνταν ως πρώτες ύλες για την τυποποίηση τσιγάρων,

πλήθος υλικών παρασκευής τσιγάρων (φίλτρα, κόλλα κ.λπ.),

πλήθος παλετών με χάρτινα αναπτύγματα επώνυμων πακέτων σιγαρέτων,

7 βουλγάρικες πινακίδες εκ των οποίων οι τρείς (3) καταφανώς πλάστες,

4 κινητά τηλέφωνα καθώς και έγγραφα και σφραγίδες

Από την επισκόπηση των ευρημάτων - κατασχεθέντων, προκύπτει ότι τα μηχανήματα του παράνομου εργοστασίου ήταν σύγχρονα και μαζικής παραγωγής, αξίας εκατομμύριων ευρώ.

Επιπλέον, εντός του παράνομου εργοστασίου υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη διαμονή και σίτιση των εργαζόμενων - μελών της εγκληματικής οργάνωσης, με κρεβάτια, οικιακές συσκευές, αποδυτήρια καθώς και κουζίνα με τραπεζαρία.

Από τα στοιχεία της έρευνας, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που απαιτείται για την εγκατάσταση και λειτουργία μιας πλήρως εξοπλισμένης γραμμής παραγωγής και συσκευασίας λαθραίων καπνικών ειδών, προκύπτει επαγγελματικού τύπου υποδομή της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διακινούσε τις ποσότητες που παρήγαγε στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό, αποκομίζοντας τεράστια ποσά.

Οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο, από τις κατασχεθείσες ποσότητες των λαθραίων καπνικών προϊόντων εκτιμάται ότι ανέρχονται στο ποσό των 152.818,42 ευρώ.

Συνολικά οι διαφυγόντες δασμοί, με βάση τη δυνατότητα παραγωγής τσιγάρων, κατά την πλήρη λειτουργία του παρανόμου εργοστασίου καθώς και του χρόνου που εκτιμάται ότι λειτουργεί, ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.