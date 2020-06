Κοινωνία

Ο ψευτογιατρός προσπάθησε να αγοράσει την “Ολυμπιακή”! (βίντεο)

Πώς και πότε είχε εμφανιστεί ως εκπρόσωπος επενδυτών, που είχαν στόχο να αγοράσουν τον εθνικό αερομεταφορέα.