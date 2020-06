Πολιτική

Εφετείο: Ομόφωνα αθώος ο Γιάννης Μιχελάκης

Το δικαστήριο αθώωσε και τον επιχερηματία Αν. Πάλλη, ο οποίος εκατηγορείτο για την ίδια υπόθεση.

Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν από το το Α' Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Μιχελάκης και ο επιχειρηματίας Αναστάσιος Πάλλης που δικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό για υπόθεση δωροδοκίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε δωροδοκήσει με 7.000 ευρώ τον κ.Μιχελάκη, το 2013, με σκοπό ο τελευταίος να καταθέσει ερώτηση στη Βουλή που θα εξυπηρετούσε συμφέροντα του.

Σε πρώτο βαθμό οι δύο κατηγορούμενοι είχαν κριθεί ένοχοι.

Το δικαστήριο σήμερα ομόφωνα απάλλαξε τους δύο, δεχόμενο αντίστοιχη πρόταση από την εισαγγελέα Έδρας.