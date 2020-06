Κόσμος

Κορονοϊός-Βρετανία: Μειώνεται το ποσοστό θανάτων στα νοσοκομεία

Δεκάδες ασθενείς κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο, ενώ τα νέα κρούσματα ξεπέρασαν τα χίλια.

Ο αριθμός των θανάτων σε περιστατικά με κορονοϊό που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλους τους χώρους στη Βρετανία είναι 186 και ο συνολικός αριθμός τους έχει φτάσει τους 43.414, ενώ τα νέα θετικά περιστατικά μετά από διαγνωστικό τεστ ήταν 1.004, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας.

Έρευνα που διεξήγαγε το Κέντρο εφαρμοσμένης Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης γύρω από τους θανάτους σε νοσοκομεία της Αγγλίας, έδειξε ότι ο αριθμός των νοσηλευόμενων με κορονοϊό μειώνεται κατά 2,4% καθημερινά και ότι πέφτει στο μισό κάθε 29 μέρες. Ο αριθμός των θανάτων μειώνεται κατά 4,3% καθημερινά και πέφτει στο μισό κάθε 16 μέρες.

Διαπιστώνεται επίσης ότι το ποσοστό θανάτου σε μία συγκεκριμένη μέρα, τη 2η Απριλίου, που θεωρείται ότι ήταν η κορύφωση της επιδημίας στην Αγγλία, το ποσοστό θνησιμότητας ήταν 6% (καταγράφηκαν 644 θάνατοι ανάμεσα σε 10.737 νοσηλευόμενους με COVID-19). Αντίστοιχα, μία άλλη μέρα, την 15η Ιουνίου το ποσοστό θνησιμότητας έπεσε στο 1,5% (καταγράφηκαν 50 θάνατοι ανάμεσα σε 3.270 νοσηλευόμενους με COVID-19).

Ανησυχία από την… λαοθάλασσα στις παραλίες

Μισό εκατομμύριο πολίτες συνέρρευσαν χθες στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Αγγλίας, Μπόρνμουθ, κατά την πιο ζεστή ημέρα του χρόνου μέχρι σήμερα και παρά την απειλή του κορονοϊού, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να κηρύξουν την περιοχή σε κατάσταση συναγερμού (major incident). Το θερμόμετρο έδειξε 33,3 βαθμούς Κελσίου στο αεροδρόμιο Χίθροου του δυτικού Λονδίνου, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι τοπικές αρχές του Μπόρνμουθ, στη νότια ακτή της Αγγλίας, δήλωσαν "σοκαρισμένες" από τις σκηνές στις παραλίες καθώς η προσέλευση χιλιάδων πολιτών προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή, ενώ σημειώθηκαν πολλά περιστατικά παράνομης στάθμευσης, αντικοινωνικής συμπεριφοράς --περιλαμβανομένων καβγάδων λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ-- και σωροί από σκουπίδια βρίσκονταν στο τέλος της ημέρας στις παραλίες.

Η επίσκεψη στην παραλία επιτρέπεται έπειτα από την χαλάρωση των περιορισμών λόγω του κορονοϊού, αλλά οι πολίτες εξακολουθούν να καλούνται να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις και τα εστιατόρια και οι παμπ θα ανοίξουν στις 4 Ιουλίου. Η επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου του Μπόρνμουθ Βίκι Σλέιντ, δήλωσε ότι η πόλη δεν είναι έτοιμη να υποδεχτεί τόσους επισκέπτες και κάλεσε τους πολίτες να μην επισκέπτονται τις παραλίες της.

"Η ανεύθυνη συμπεριφορά και οι ενέργειες τόσων πολλών ανθρώπων είναι σοκαριστικές και οι υπηρεσίες μας λειτουργούν με την μέγιστη δυνατότητά τους στην προσπάθειά τους να παραμείνουν όλοι ασφαλείες", είπε η ίδια. Όπως επισήμανε, από τον Μάιο που χαλάρωσαν οι περιορισμοί στο Μπόρνμουθ έχουν σημειωθεί και άλλα προβλήματα. Το γεγονός, όπως εξηγεί, ότι οι παμπ, τα μπαρ και τα εστιατόρια παραμένουν κλειστά έχει ωθήσει τους πολίτες στις παραλίες. Η κήρυξη συναγερμού (major incident) σε μια περιοχή επιτρέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο να επιστρατεύσει επιπλέον δυνάμεις, περιλαμβανομένης της αστυνομίας.

Η κυβέρνηση πάντως διστάζει να κλείσει τις παραλίες, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Τζορτζ Γιούστις τονίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να συνεργαστούν με την κυβέρνηση και να τηρούν τις οδηγίες για την προστασία από τον κορονοϊό. Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ υπαινίχθηκε ότι οι παραλίες θα κλείσουν αν αυξηθούν τα κρούσματα.

Χθες Πέμπτη το Μπόρνμουθ είχε 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Μπράιτον, όπου και εκεί κατακλύστηκαν από κόσμο οι παραλίες, είχε 29. Η Ουαλία και η Σκωτία επίσης κατέγραψαν την θερμότερη ημέρα τους από την αρχή του χρόνου. Σήμερα αναμένεται να υποχωρήσει η υπερβολική ζέστη και μάλιστα εκτιμάται ότι θα σημειωθούν καταιγίδες. Ο αριθμός των νεκρών από την covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται σε 43.320, περιλαμβανομένων των 149 νέων θανάτων που σημειώθηκαν χθες. Επίσης, άλλοι 1.118 άνθρωποι βγήκαν θετικοί στον ιό, η πρώτη αύξηση των τελευταίων έξι ημερών.