Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: ραγδαία αύξηση κρουσμάτων και θανάτων

"Πονοκέφαλος" στις υγειονομικές Αρχές της χώρας για το «γύρισμα» σε δεδομένα προ πολλών εβδομάδων.

Η Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα περισσότερα από 1.500 νέα κρούσματα της νόσου Covid-19, μια πρωτοφανής αύξηση από τις 30 Μαΐου, την ώρα που ο αριθμός των θανάτων από επιπλοκές του νέου κορονοϊού κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση εδώ και 3 ημέρες.

Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές γνωστοποίησαν σε μια ανακοίνωση πως το σύνολο των νέων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 1.588, ένας πολύ υψηλότερος αριθμός σε σύγκριση με τον ημερήσιο μέσο όρο των 498 τις τελευταίες επτά ημέρες και τον μέσο όρο των 430 κρουσμάτων από τις αρχές Ιουνίου.

Ο αριθμός των νεκρών από τη νόσο αυξήθηκε κατά 26 και ανέρχεται πλέον σε 29.778, σε σύγκριση με 21 χθες, Πέμπτη, και 11 την Τετάρτη και έναν μέσο όρο 19 θανάτων τις τελευταίες επτά ημέρες.

Από την άλλη, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται με την COVID-19 μειώθηκε κατά 255, στους 8.886. Είναι η πρώτη φορά που το σύνολο των ασθενών στα νοσοκομεία βρίσκεται κάτω του ορίου των 9.000 εδώ και τρεις μήνες.

Ο αριθμός των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας μειώθηκε κατά 17, στους 634 σε όλη την χώρα.