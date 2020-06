Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: οι ΗΠΑ “έχουν σοβαρό πρόβλημα”

Νέο “καμπανάκι” από τον κορυφαίο επιδημιολόγο, Άντονι Φάουτσι. Ποια έκκληση απευθύνει σε μικρούς και μεγάλους. Ακύρωσε επίσκεψη στο Νίου Τζέρσεϊ ο Τραμπ.

Η ταχεία αύξηση του ρυθμού των μολύνσεων του νέου κορονοϊού στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ αποτελεί «σοβαρό πρόβλημα», προειδοποίησε σήμερα ο Άντονι Φάουτσι, ο διευθυντής του αμερικανικού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών.

«Αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές», επισήμανε ο κορυφαίος επιδημιολόγος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της ομάδας διαχείρισης της κρίσης για τον νέο κορονοϊό του Λευκού Οίκου, αφού λίγο νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της χώρας Μάικ Πενς επιχείρησε να καθησυχάσει τους Αμερικανούς για την υφιστάμενη κατάσταση. Ο Αμερικανός επιστήμονας απηύθυνε έκκληση ιδίως στους νέους σχετικά με την ατομική ευθύνη τους, υπογραμμίζοντας πως ζουν σε μια «διασυνδεδεμένη» κοινωνία: «Εάν μολυνθείτε, θα μολύνετε κάποιον άλλο, που θα μολύνει με τη σειρά κάποιον άλλο και στο τέλος, θα μολύνετε κάποιον ευάλωτο, ίσως μια γιαγιά, έναν παππού, έναν θείο σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ένα παιδί με λευχαιμία».

Από την πλευρά του, ο Μάικ Πενς προσπάθησε να μεταδώσει μια νότα αισιοδοξίας σχετικά με την πανδημία, επισημαίνοντας πως σε 34 πολιτείες φαίνεται πως ο αριθμός των νέων κρουσμάτων σταθεροποιείται, ενθαρρύνοντας, εντούτοις, τους πολίτες να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και άλλες στρατηγικές με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του ιού. Ο Πενς, στην πρώτη ενημέρωση εδώ και μήνες της ομάδας κρίσης, ανέφερε πως σε 16 πολιτείες καταγράφεται αύξηση στις μολύνσεις και ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επικεντρώνεται στην έξαρση των κρουσμάτων στον αμερικανικό Νότο.

«Καθώς βλέπουμε τα νέα κρούσματα να αυξάνονται και τα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά, ενδεχομένως υπάρχει μια τάση μεταξύ των Αμερικανών πολιτών να πιστεύουν ότι επιστρέψαμε στο σημείο που βρισκόμασταν πριν από δύο μήνες κι ότι διανύουμε μια εποχή μεγάλων απωλειών και δυσκολιών του αμερικανικού λαού. Η πραγματικότητα είναι ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη θέση», τόνισε ο Πενς, συμπληρώνοντας «η αλήθεια είναι ότι επιβραδύναμε τη διασπορά. Επιπεδοποιήσαμε την καμπύλη».

«Περίπου τα μισά από τα νέα κρούσματα είναι Αμερικανοί κάτω των 35 ετών, αυτή είναι μια ενθαρρυντική πληροφορία», συμπλήρωσε ο Πενς και προέτρεψε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών και ομοσπονδιακών αρχών, λέγοντάς τους ότι πρέπει να αποφεύγουν να αγγίζουν το πρόσωπό τους, να απολυμαίνονται συχνά, να πλένουν τα χέρια τους, να μένουν στο σπίτι τους όταν νιώθουν άρρωστοι και να τηρούν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης. Δεν αναφέρθηκε, ωστόσο, στη χρήση της μάσκας.

«Έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε, επομένως λέμε σε κάθε Αμερικανό, ιδίως στις κομητείες και τις πολιτείες που πλήττονται από τα αυξανόμενα κρούσματα, τώρα είναι η ώρα προκειμένου όλοι να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους». Λίγο μετά, ο Μάικ Πενς υπερασπίστηκε τη διεξαγωγή προεκλογικών συγκεντρώσεων από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο όνομα της «ελευθερίας της έκφρασης».

Ακύρωσε επίσκεψη στο Νιού Τζέρσεϊ ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε σήμερα, την τελευταία στιγμή, την αναχώρησή του για το Νιου Τζέρσεϊ όπου επρόκειτο να περάσει το Σαββατοκύριακο, με φόντο την ολοένα κι αυξανόμενη ανησυχία για την αναζωπύρωση της πανδημίας Covid-19 στις ΗΠΑ.

Λίγες ώρες πριν από την αναχώρησή του με το Air Force One από τη στρατιωτική βάση Άντριου, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε, χωρίς καμία εξήγηση, ότι ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος δεν θα μεταβεί σε αυτήν την πολιτεία όπου είχε προγραμματίσει να περάσει το Σ/Κ στο θέρετρο γκολφ του στο Μπέντμινστερ.

Ο Τζαν Ντίρι, εκπρόσωπος τύπου της αμερικανικής προεδρίας, ανέφερε απλά ότι η απόφαση που ελήφθη δεν έχει «καμία σχέση» με τις συστάσεις για καραντίνα που απηύθυνε ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ προς κάθε πρόσωπο, το οποίο ταξίδεψε σε κάποια αμερικανική πολιτεία, όπου τα στοιχεία για την Covid-19 καταγράφουν ανοδική πορεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επισκεφθεί την Τρίτη την Αριζόνα, μία από τις πολιτείες όπου οι δείκτες βρίσκονται στο «κόκκινο». Οι κυβερνήτες των πολιτειών του Νιου Τζέρσεϊ, της Νέας Υόρκης και του Κονέτικατ, Φιλ Μέρφι, Άντριου Κουόμο και Νεντ Λάμοντ, ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι θα θέτουν σε καραντίνα 14 ημερών τους πολίτες που επισκέφθηκαν κάποια πολιτεία όπου τα ποσοστά μόλυνσης έχουν αυξητική τάση.