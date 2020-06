Κοινωνία

Τραγωδία: Εργάτης καταπλακώθηκε από χώματα

Ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε κάτω από μεγάλους όγκους, που διολίσθησαν λόγω της ύπαρξης νερού.

(εικόνα αρχειου)

Ένας εργάτης έχασε την ζωή του την Παρασκευή, σε επιχείρηση έξω από τον Αμπελώνα Λάρισας (στο δρόμο προς Δελέρια), όταν καταπλακώθηκε από όγκο χωμάτων κατά την διάρκεια εργασιών.

Στο σημείο είχαν σπεύσει στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του, καθώς και διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η σορός του άτυχου άνδρα, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι ένας αλλοδαπός, 61 ετών, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.