Κοινωνία

Αναφορές για νέα λιποθυμία από πείνα

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Η ιστορία ήρθε στο προσκήνιο λίγες ημέρες μετά το περιστατικό με την 9χρονη στη Ρόδο.

Νέο περιστατικό λιποθυμίας λόγω πείνας σημειώθηκε -αυτή τη φορά- στην πόλη του Βόλου, όπου ένας 74χρονος εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, όπως μεταδίδει η τοπική εφημερίδα “Ταχυδρόμος”.

Ο ηλικιωμένος εξασφάλιζε τα προς το ζην χάρη στην αλληλεγγύη των γειτόνων και της Εκκλησίας.

Την Πέμπτη, ωστόσο, ο 74χρονος δεν έδωσε σημάδια ζωής, με τους γείτονες να ανησυχούν και να ειδοποιούν τις Αρχές. Στελέχη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” προσήλθαν στο σημείο και εντόπισαν τον άτυχο άνδρα σε άθλια κατάσταση.

Αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, οι τοπικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σε κάποια δημοτική δομή, προκειμένου να τυγχάνει συνεχούς φροντίδας.

Υπενθυμίζεται ότι λίγα 24ωρα νωρίτερα, ένα 9χρονο παιδί στη Ρόδο κατέρρευσε λόγω πείνας έξω από φούρνο.