Κορονοϊός - ΗΠΑ: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας

Εφιαλτικές διαστάσεις παίρνει ξανά η εξάπλλωση της νόσου, ιδιαίτερα στις νότιες Πολιτείες. Νέο "ψυχολογικό φράγμα".... σπάζει ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων,

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν χθες Παρασκευή τουλάχιστον 40.870 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, δηλαδή ο υψηλότερος ημερήσιος απολογισμός αφότου η πανδημία του κορονοϊού άρχισε να εξαπλώνεται στη χώρα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς· το σύνολο των Αμερικανών που έχουν προσβληθεί έφθασε έτσι τους τουλάχιστον 2.475 εκατ., κατά τους υπολογισμούς του πρακτορείου.

Το ρεκόρ επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σημειώθηκε την ώρα που οι αρχές σε πολλές πολιτείες οι οποίες μετατράπηκαν σε εστίες της πανδημίας ανακοίνωναν πως κάνουν βήματα προς τα πίσω στη διαδικασία άρσης των μέτρων περιορισμού. Ο κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ, έδωσε εντολή τα μπαρ στην πολιτεία να κλείνουν το μεσημέρι και τα εστιατόρια να περιορίζουν τους καθήμενους στις αίθουσές τους στο 50% της χωρητικότητάς τους. Οι αρχές στη Φλόριντα αποφάσισαν να κλείσουν τα μπαρ.

Η ανακοίνωση του Άμποτ κατέλαβε εξαπίνης τους ιδιοκτήτες καταστημάτων που πωλούν αλκοολούχα ποτά, πολλοί από τους οποίους στηλίτευαν ότι ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης, που βρίσκεται στη δεύτερή του θητεία, δεν τους είχε προειδοποιήσει. Ο Μαρκ Μαρτίνες, ιδιοκτήτης μπιραρίας στην πόλη Λάμποκ, είπε χαρακτηριστικά πως ενημερώθηκε όταν φίλοι του έστειλαν μήνυμα στο κινητό του γύρω στις οκτώ το πρωί.

«Ξόδεψα χιλιάδες δολάρια για να κάνω προμήθειες ενόψει του Σαββατοκύριακου. Θα μπορούσα να είχα πληρώσει το νοίκι μου, που οφείλω να δώσω την άλλη εβδομάδα», είπε ο 44χρονος.

Η Τις Κέλερ, ιδιοκτήτρια ενός γκριλ και μπαρ στο Λάμποκ, επίσης δεν έκρυβε την απογοήτευσή της. «Πλησιάζαμε στο σημείο που θα καταφέρναμε να εξοφλούμε τους λογαριασμούς», είπε με πικρία. «Το να υποδεχόμαστε τους μισούς πελάτες σημαίνει πως δεν θα έχουμε αρκετές εισπράξεις για να πληρώνουμε καν τους μισθούς του προσωπικού μας, πόσο μάλλον τους λογαριασμούς». Συμπλήρωσε πως δεν έχει ιδέα για πόσο ακόμα θα μπορεί να κρατάει το εστιατόριό της ανοικτό με τους νέους κανόνες και φοβάται πως θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια για να αποφύγει την οικονομική καταστροφή για δεύτερη φορά φέτος.

Η Φλόριντα ανακοίνωσε νέα μέτρα αφού κατέγραψε τον τρομακτικό αριθμό 8.942 νέων κρουσμάτων μόλυνσης σε μια ημέρα, πολύ υψηλότερο από το προηγούμενο ρεκόρ, που ήταν 5.511 και καταγράφηκε την 24η Ιουνίου. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι στην κομητεία Ιμπίριαλ, ανατολικά του Λος Άντζελες, η κατάσταση έχει πλέον φθάσει σε σημείο που ζήτησε να απευθυνθεί αυστηρή σύσταση στους πολίτες να μένουν σπίτι. Η αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία, πρόσθεσε, τον εξώθησαν να αναστείλει τη διαδικασία επανέναρξης της οικονομικής δραστηριότητας σε άλλες κομητείες.

Μάσκες στην Αλάσκα

Ο Ίθαν Μπέρκοουιτς, δήμαρχος στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας, δημοσιοποίησε κατεπείγουσα απόφασή του που απαιτεί οι κάτοικοι να φορούν μάσκες σε δημόσιους εσωτερικούς χώρους, καθώς η πολιτεία κατέγραψε 836 κρούσματα μόλυνσης ως χθες, τα 387 στην πόλη του. Το Τέξας ήταν ανάμεσα στις πρώτες πολιτείες που άρχισαν να αίρουν τους περιορισμούς που είχαν σκοπό να ελεγχθεί η εξάπλωση της πανδημίας, τον Μάιο.

Έκτοτε, γνώρισε μερικές από τις μεγαλύτερες ημερήσιες αυξήσεις νέων κρουσμάτων μόλυνσης σε όλη τη χώρα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καταγράφει αύξηση-ρεκόρ των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Σχεδόν 125.000 Αμερικανοί έχουν υποκύψει στην COVID-19. Στις ΗΠΑ καταγράφεται επίσημα ο πιο βαρύς απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στον πλανήτη. Παρά τα άσχημα νέα από το Τέξας, τη Φλόριντα και άλλες πολιτείες, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι η χώρα του ανακάμπτει από την κρίση της πανδημίας, που παρέλυσε μεγάλο μέρος της οικονομίας και άφησε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους άνεργους.

«Έχουμε λίγη δουλίτσα να κάνουμε και θα την κάνουμε. Έχουμε πολύ καλούς αριθμούς όσον αφορά την επιστροφή μας, την επιστροφή του έθνους μας, και νομίζω πάει πολύ γρήγορα και θα είναι πολύ καλή», διαβεβαίωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς από τη δική του πλευρά σημείωσε πως στο Τέξας και στη Φλόριντα «βλέπουμε ολοένα περισσότερο νέους, κάτω των 35, που τα τεστ τους είναι θετικά. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχουν συμπτώματα».

Ρεκόρ κρουσμάτων σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα στην Αλαμπάμα, την Αριζόνα, την Καλιφόρνια, το Άινταχο, το Μισισιπή, το Μιζούρι, τη Νεβάδα, την Οκλαχόμα, τη Νότια Καρολίνα, το Τενεσί και το Ουαϊόμινγκ.