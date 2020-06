Κόσμος

Κορονοϊός - Βραζιλία: “εκτός ελέγχου” η εξάπλωση της επιδημίας

Εκατοντάδες θάνατοι και πολλές δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ώρο στην χώρα.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν ακόμη 990 θάνατοι ασθενών εξαιτίας της COVID-19 και 46.860 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής έφθασε έτσι τους 55.961 νεκρούς, ενώ το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον ιό ανέρχεται πλέον — επισήμως — σε 1.274.974.