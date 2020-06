Κόσμος

Μεξικό: 14 πτώματα βρέθηκαν σε δρόμο (εικόνες)

Για νέο επεισόδιο στο ξεκαθάρισμα λογαιρασμών κάνουν λόγο οι Αρχές της χώρας.

Δεκατέσσερα πτώματα βρέθηκαν χθες Παρασκευή σε δρόμο στο βόρειο Μεξικό, σε περιοχή όπου δρουν συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι τα πτώματα που βρέθηκαν το πρωί είναι 14 τον αριθμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση της πολιτείας Σακατέκας.

Τυλιγμένα σε κουβέρτες, τα πτώματα εντοπίστηκαν από αυτοκινητιστές τα ξημερώματα σε δρόμο στην κοινότητα Φρεσνίγιο.

Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό Φρανσίσκο Μουρίγιο, τα τέσσερα πτώματα αναγνωρίστηκαν. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες, που κατάγονταν από μια κοινότητα 150 χιλιόμετρα από τη Φρεσνίγιο και «είχε αναφερθεί» στις αρχές ότι «εξαφανίστηκαν πριν από μερικές ημέρες».

Η πολιτεία Σακατέκας αποτελεί μέρος μιας από τις βασικές οδούς της διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ειδικούς, τουλάχιστον τρεις τοπικές συμμορίες, που έχουν δεσμούς είτε με το ισχυρό καρτέλ Σιναλόα ή με το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο, διεκδικούν τον έλεγχο της περιοχής.

Παρά το ότι η πανδημία του κορονοϊού μαίνεται στο Μεξικό, η βία των συμμοριών δεν έχει κοπάσει.

Την Τετάρτη, δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ μελών αντίπαλων συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά στην Τεπούτσε, αγροτική κοινότητα στην πολιτεία Σιναλόα (βορειοανατολικά).

Την Παρασκευή ο επικεφαλής της ασφάλειας στην πόλη του Μεξικού, ο Ομάρ Γκαρσία Χαρφούς, τραυματίστηκε από σφαίρες κατά τη διάρκεια επίθεσης εκτελεστών συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά στην οποία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι. Ο Γκαρσία Χαρφούς έκανε σαφές πως θεωρεί ότι ευθύνεται η Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

Από το 2006, η κυβέρνηση του Μεξικού ανέπτυξε τις ένοπλες δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας για να πατάξουν το οργανωμένο έγκλημα. Αντί γι’ αυτό, ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών» πυροδότησε κύμα βίας άνευ προηγουμένου στη χώρα, με περίπου 290.000 ανθρωποκτονίες να έχουν καταγραφεί επισήμως έκτοτε.

Ειδικοί εξηγούν πως η στρατηγική που ακολούθησαν οι μεξικανικές αρχές είχε αποτέλεσμα τα καρτέλ να κατακερματιστούν και να δημιουργηθούν πολλές μικρότερες, ακόμη πιο αιμοδιψείς συμμορίες.