Στο "TOP 3" των τουριστικών προορισμών της Μεσογείου η Ελλάδα

Ανάμεσα σε 8 προορισμούς της Μεσογείου η Ελλάδα διατηρεί την 3η θέση προτίμησης διακοπών. Οι πρώτοι σε προτίμηση προορισμοί της χώρας μας...

Στο «TOP 3» των προορισμών της Μεσογείου βρίσκεται η Ελλάδα με τουρίστες που επιθυμούν να την επισκεφτούν μόλις αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, με βάση έρευνα σε 12 αγορές στόχους του εισερχόμενου ελληνικού τουρισμού που διενήργησε η Horwath HTL, συμβουλευτική εταιρεία παγκοσμίως με εξειδίκευση στον τουρισμό.

Ανάμεσα σε 8 προορισμούς της Μεσογείου, με πρώτη σε προτίμηση την Ισπανία (22,04%), η Ελλάδα διατηρεί την 3 η θέση προτίμησης διακοπών (15,01%), ελάχιστα πίσω από την Ιταλία (15,70%) που παρά την σφοδρότητα της πανδημίας, διατηρεί όπως προκύπτει από τα ευρήματα της μελέτης, πολύ ισχυρό brand name. Οι υπόλοιποι προορισμού με σειρά προτίμησης είναι: Πορτογαλία (12,12%), Κροατία (8,13%), Τουρκία (4,2%), Κύπρος (4,68%), Αίγυπτος (3,58%).

Οι πρώτοι σε προτίμηση προορισμοί της Ελλάδας είναι η Χαλκιδική (18,35%), η Κρήτη (15,60%), η Σαντορίνη (13,76%), η Κέρκυρα & Μύκονος (11,93%) και η Ρόδος (11,01%). Άλλοι ελληνικοί προορισμοί που προέκυψαν από την έρευνα είναι: άλλα νησιά Ιονίου (4,59%), άλλα νησιά των Κυκλάδων (3,67%), Κως (3,67%) και Πελοπόννησος (2,75%).

Σε ό,τι αφορά τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης τονίζεται ότι πάνω από τα 2/3 των ερωτηθέντων αισθάνεται αισιόδοξα για το μέλλον του τουρισμού και τα ταξίδια. Το 52,48% απάντησε πως επιθυμεί το ταξίδι αυτό να είναι στο εξωτερικό, το 63,91% δηλώνει πως αισθάνεται ασφαλής για να ταξιδέψει με αεροπλάνο. Παράλληλα το 45,10% των ερωτηθέντων θα προτιμήσει ξενοδοχειακό κατάλυμα για την διαμονή του (25,21% ανεξάρτητο ξενοδοχείο, 19,89% ξενοδοχείο που να ανήκει σε διεθνή αλυσίδα). Το 27,02% θα επιλέξει ενοικιαζόμενα δωμάτια και βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενώ άλλο ένα 27,88% θα επιλέξει να διανυκτερεύσει σε σπίτι οικογένειας ή φίλων.

Αυτό που θα τους κάνει να λάβουν την τελική τους απόφαση και να ταξιδέψουν, είναι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση της χώρας που θα επισκεφτούν διαχειρίστηκε την πανδημία (26,34%), τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας που έχουν εφαρμοστεί (24,52%), καθώς και οι υποδομές υγείας των προορισμών. Κλασσικά κριτήρια επιλογής όπως τα τοπικά αξιοθέατα (13,45%) και οι ανταγωνιστικές τιμές σε πακέτα διακοπών (11,57%) δεν φαίνεται να είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής, τουλάχιστον για την τουριστική περίοδο του 2020.

Η έρευνα υλοποιήθηκε ηλεκτρονικά από τις 08 έως τις 22 Ιουνίου 2020 σε 1.000 ερωτηθέντες από 12 αγορές – στόχους του εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας. Πιο αναλυτικά στην μελέτη συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιακών ομάδων (18-24, 25- 34, 35-44, 45-54, & 54) από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ην. Βασίλειο, Ισραήλ, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία και Η.Π.Α.

Από την πλευρά του ο διευθυντής Ελλάδος της Horwath HT, Ξενοφών Πετρόπουλος υπογραμμίζει ότι οι πρώτες αφίξεις του Ιουλίου θα διαδραματίσουν τον σημαντικότερο παράγοντα διαχείρισης της φήμης του ελληνικού τουρισμού, καθώς οι επισκέπτες θα επικοινωνήσουν την εμπειρία τους σε κοινωνικά δίκτυα, φίλους και γνωστούς. Είναι βέβαιο πως όλοι αυτοί θα θέλουν να μάθουν αν η εμπειρία είναι αντάξια των προσδοκιών και αν οι διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας είναι επαρκείς και λειτουργικές. Η ετοιμότητα των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών, θα θέσει τις βάσεις ανάκαμψης του ελληνικού τουρισμού εν όψη της τουριστικής περιόδου του 2021.