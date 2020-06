Οικονομία

Πετρέλαιο: πτώση διεθνών τιμών, λόγω κορονοϊού

Μειώνεται ξανά η τιμή του αργού, εν μέσω της ανησυχίας για την έξαρση της εξάπλωσης της πανδημίας στις ΗΠΑ.

Οι τιμές του αργού κατέγραψαν πτώση χθες Παρασκευή καθώς το φάσμα της αβεβαιότητας που έχει εγείρει η πανδημία του κορονοϊού επιμένει, αναζωπυρώνοντας τους φόβους περί μείωσης της ζήτησης.

Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Αύγουστο υποχώρησε κατά 23 σεντς κι έκλεισε στα 38,49 δολάρια στην αγορά εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης (NYME), ενώ η τιμή του βαρελιού του Brent προς παράδοση τον Αύγουστο έπεσε 3 σεντς για να κλείσει στα 41,02 δολάρια στην αγορά παραγώγων ICE του Λονδίνου.

Η υποχώρηση των τιμών καταγράφηκε την ώρα που ανακοινώνονται αριθμοί-ρεκόρ ως προς τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στις ΗΠΑ.

Η ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη θρηνεί περίπου 125.000 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 ενώ τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 είχαν ξεπεράσει τα 2,4 εκατομμύρια ως το απόγευμα της Παρασκευής, κατά τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Σύμφωνα με την Baker Hughes, εταιρεία ειδικευμένη στην παροχή υπηρεσιών σε πετρελαϊκές εταιρείες, ο αριθμός των πετρελαιοπηγών όπου γίνεται εξόρυξη στις ΗΠΑ μειώθηκε στις 188 (–1) την τρέχουσα εβδομάδα.

Όλη την εβδομάδα, η τιμή του βαρελιού του WTI υποχώρησε κατά 3,4%, ενώ αυτή του Μπρεντ κατά 2,8%.