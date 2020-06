Οικονομία

Ναυπηγεία Ελευσίνας: εκδήλωση ενδιαφέροντος για εξαγορά τους (εικόνες)

Επίσημη επιστολή έστειλαν οι ενδιαφερόμενοι στον Άδωνι Γεωργιάδη. Ποιοί ειναι οι υποψήφιοι αγοραστές.

Επίσημη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξαγορά των Ναυπηγείων Ελευσίνας μέσω της εταιρίας ONEX Shipyards από τον αμερικανικό κυβερνητικό οργανισμό DFCgov έλαβε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός έδωσε στη δημοσιότητα και την επίσημη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία υπογράφει ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων (DFC) 'Ανταμ Μπόλερ ενώ ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι «η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξαγορά των Ναυπηγείων Ελευσίνας, μέσω της ONEX Shipyards, αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών μας με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση και οφείλεται και στην ενεργό συμβολή του Αμερικανού πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ και του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου».

Στην επιστολή μεταξύ άλλων ο κ. Μπόλερ αναφέρει πως η επένδυση στο ναυπηγείο της Ελευσίνας θα δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό δίκτυο το οποίο θα βοηθήσει και θα υπηρετήσει την μεταφορά LNG από την Αμερική και την Δυτική Αφρική στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. O κ. Μπόλερ καταλήγει λέγοντας ότι η επιτυχής έκβαση της επανέναρξης των ναυπηγείων της Σύρου από την ONEX δίνει τα εχέγγυα για την αναγέννηση ενός στρατηγικού κεφαλαίου για την χώρα, που θα βοηθήσει σημαντικά και στην αύξηση των θέσεων εργασίας.