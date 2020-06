Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1 για τις τουρκικές προκλήσεις: είμαστε έτοιμοι για όλα (βίντεο)

Οι προσφυγικές ροές και η στάση του Λιμενικού. Τι αναφέρει για την υπόθεση της Novartis. Τι λέει για τον κορονοϊό και τα ταξίδια με πλοία.

«Το Λιμενικό συμπεριφέρεται με αποφασιστικότητα και τόλμη, προστατεύοντας τα ελληνικά σύνορα που είναι και σύνορα της Ευρώπης. Ταυτόχρονα όμως συμπεριφέρεται και με ευαισθησία, έχοντας σώσει χιλιάδες ανθρώπους τα τελευταία χρόνια, λειτουργώντας εντός των κανόνων του διεθνούς Δικαίου και προασπιζόμενο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας», είπε ο Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως επεσήμανε ο Υπ. Ναυτιλίας, «το Λιμενικό Σώμα λειτουργεί πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Έχουμε διπλασιάσει τα μέσα και έχουμε αυξήσει το προσωπικό κι αυτό δείχνει την μεγαλύτερη αποφασιστικότητα της ηγεσίας και των στελεχών του Λιμενικού. Ενδεικτικό είναι ότι πέρσι τον Ιούνιο, οι ροές ήταν πάνω από 4.000 άνθρωποι ενώ φέτος σχεδόν 200».

«Η Ελλάδα κάνει το αυτονόητο, προασπίζεται τα θαλάσσια σύνορα της, ενώ οι τουρκικές ακταιωροί συνοδεύουν λέμβους με πρόσφυγες και μετανάστες και τους σπρώχνουν προς την χώρα μας», συμπλήρωσε ο κ. Πλακιωτάκης, τονίζοντας ότι «είμαστε έτοιμοι για όλα. Η Ελλάδα ποτέ δεν διεκδικεί κάτι στο Αιγαίο. Η Τουρκία είναι αυτή που προκαλεί διαρκώς».

Σε ότι αγορά το ενδεχόμενο ενός «θερμού επεισοδίου» μεταξύ τουρκικών ακταιωρών με σκάφη του Λιμενικού, ο κ. Πλακιωτάκης είπε ότι «διαχρονικά το Λιμενικό έχει αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα τέτοιες προκλήσεις και αυτό θα συνεχίσει να κάνει».

Για την επικοινωνία Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο κ. Πλακιωτάκης είπε ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο ηγετών, καθώς και διάλογος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «διάλογος με κάποιον ο οποίος είναι προκλητικός και παραβαίνει το διεθνές δίκαιο πως μπορεί να γίνει», αναφέροντας παράλληλα ότι «η Τουρκία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει απομονωθεί διεθνώς»

Για την Novartis

«Προφανώς θα πρέπει και στην Ελλάδα να αναζητηθούν και να απαιτηθούν αποζημιώσεις, καθώς προφανώς υπήρξαν αθέμιτες πρακτικές από ιατρούς, όμως δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Δεν θα πρέπει να υπάρξει απολύτως καμία σκιά για την συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς πλήττεται η λειτουργία της Δημοκρατίας», είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Πλακιωτάκης.

Όπως προσέθεσε ο πρώην Πρόεδρος της ΝΔ, «ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να στοχοποιήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, δεν έχει αποδειχθεί εμπλοκή πολιτικού, γι΄ αυτό μιλάμε για σκευωρία, με βάσει και όσα έχουν δει τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας (σημ: εννοεί για το ντοκουμέντο Παππά – Μιωνή)», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «την ώρα που υπάρχουν παρεμβάσεις στην Δικαιοσύνη και με βάσει όσα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, ο κ. Τσίπρας πρέπει να γνώριζε όσα συνέβαιναν»

Για τον κορονοϊό

«Ο ιός δεν έχει περάσει, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προστασίας από την επιβίβαση μέχρι την αποβίβαση από κάθε πλοίο. Διαπιστώσαμε συγκεκριμένα προβλήματα, κυρίως σε δρομολόγια από κοντινούς προορισμούς, το βράδυ της Κυριακής και αυτό που κάνουμε είναι η ενίσχυση των ελέγχων και μέσα στα πλοία, αλλά και η ενίσχυση ορισμένων λιμεναρχείων με προσωπικό».

Σε ότι αφορά τα κενά στις θέσεις επιβατών σε αεροπορικού τύπου καθίσματα σε πλοία και στα ιπτάμενα δελφίνια, όταν στα αεροπλάνα δεν υπάρχουν άδεια καθίσματα, ο Υπ. Ναυτιλίας είπε ότι ακολουθούνται πάντοτε οι κανόνες και οι οδηγίες των ειδικών, λέγοντας ότι η διαφορά υπάρχει καθώς τα αεροπλάνα διαθέτουν καλύτερα συστήματα εξαερισμού».